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Haberler Yaşam Son dakika: Ataşehir'de istek parça kavgası! Ortalık savaş alanına döndü
Giriş Tarihi: 21.03.2022 08:41 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 14:56

Son dakika: Ataşehir'de istek parça kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Ataşehir bir türkü barda istek parça çalma anlaşmazlığında kavga çıkı. Kına kavgada ortalık bir anda savaş alanına dönerken bir kişide elinden bıçaklandı. Polis olayla ilgili 4 Kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Ataşehir’de istek parça kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE İSTEK PARÇA KAVGASI! ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay, geçen Cumartesi gecesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir türkü evinde meydana geldi. İddialara göre, sahneye çıkan Türkücü Azad Doğanay, programı sırasında bir müşteriden gelen istek türküyü seslendirmeye başladı.

Son dakika: Ataşehir’de istek parça kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Bu sırada başka masada bulunan müşteriler, istek türküyü beğenmeyerek tepki gösterdi. Azad Doğanay türküyü söylemeye devam edince gerginlik yaşandı. Bir müşterinin şarkıcıya bardak atmasıyla tansiyon yükseldi.

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Son dakika: Ataşehir’de istek parça kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

İstek türküyü beğenmeyen grup, masalarındaki her şeyi sahneye attı.

Son dakika: Ataşehir’de istek parça kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Çıkan kavgada, türkücünün kardeşi Çetin Doğanay bıçakla elinden yaralandı. Türkü evinde müşteriler arasında büyük panik ve korku yaşandı.

Son dakika: Ataşehir’de istek parça kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgaya karışanlardan 4 kişiyi gözaltına aldı.

SON DAKİKA