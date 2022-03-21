Son dakika: Ataşehir’de istek parça kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

SON DAKİKA: ATAŞEHİR'DE İSTEK PARÇA KAVGASI! ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay, geçen Cumartesi gecesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir türkü evinde meydana geldi. İddialara göre, sahneye çıkan Türkücü Azad Doğanay, programı sırasında bir müşteriden gelen istek türküyü seslendirmeye başladı.