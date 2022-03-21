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Son dakika: Ataşehir'de istek parça kavgası! Ortalık savaş alanına döndü
Giriş Tarihi: 21.03.2022 08:41
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
14:56
Son dakika: Ataşehir'de istek parça kavgası! Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Ataşehir bir türkü barda istek parça çalma anlaşmazlığında kavga çıkı. Kına kavgada ortalık bir anda savaş alanına dönerken bir kişide elinden bıçaklandı. Polis olayla ilgili 4 Kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...