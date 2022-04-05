Son dakika | ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebeğin vicdansız annesinden şok sözler: İlk çocuğuma da bakamamıştım

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'teki boş bir arazide 29 Mart'ta terk edilmiş bir bebek bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Terk edilen bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bebeğin bir kadın tarafından boş araziye bırakıldığını belirledi.