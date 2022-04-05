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Son dakika | ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebeğin vicdansız annesinden şok sözler: İlk çocuğuma da bakamamıştım
Giriş Tarihi: 05.04.2022 21:06
Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
21:11
Son dakika | ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebeğin vicdansız annesinden şok sözler: İlk çocuğuma da bakamamıştım
Türkiye İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş halde bulduktan sonra sütannelik yapıp "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeği konuşuyor. Nisa Mihriban bebeğin yoğun bakımda tutulduğu ve sağlık durumu ciddiyetini koruduğu bildirilirken vicdansız annesi ise tutuklandı. Cani annenin hakimlikteki sorgusunda 'İlk çocuğuma da bakamadım' dediği öğrenildi. İşte acı olayın tüm detayları...