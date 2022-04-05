Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika | ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebeğin vicdansız annesinden şok sözler: İlk çocuğuma da bakamamıştım
Giriş Tarihi: 05.04.2022 21:06 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 21:11

Son dakika | ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebeğin vicdansız annesinden şok sözler: İlk çocuğuma da bakamamıştım

Türkiye İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş halde bulduktan sonra sütannelik yapıp "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeği konuşuyor. Nisa Mihriban bebeğin yoğun bakımda tutulduğu ve sağlık durumu ciddiyetini koruduğu bildirilirken vicdansız annesi ise tutuklandı. Cani annenin hakimlikteki sorgusunda 'İlk çocuğuma da bakamadım' dediği öğrenildi. İşte acı olayın tüm detayları...

SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika | ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebeğin vicdansız annesinden şok sözler: İlk çocuğuma da bakamamıştım

Son dakika haberi... Pendik'te boş arazide bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi, tutuklandı. Cani annenin ilk ifadeleri ortaya çıktı. Bebeği bırakan vicdansız anne Ebru S. (20) "Ben daha önceden de ilk çocuğuma bakamadım dedi. İşte acı olayın tüm detayları ve Ebru S.nin açıklamaları...

Son dakika | ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebeğin vicdansız annesinden şok sözler: İlk çocuğuma da bakamamıştım

Pendik'te boş arazide bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebeğin vicdansız annesinden şok sözler: İlk çocuğuma da bakamamıştım

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'teki boş bir arazide 29 Mart'ta terk edilmiş bir bebek bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Terk edilen bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bebeğin bir kadın tarafından boş araziye bırakıldığını belirledi.

Son dakika | ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebeğin vicdansız annesinden şok sözler: İlk çocuğuma da bakamamıştım

METRODA GÖRÜNTÜLENDİ

Kadının, Maltepe'den metroya binerek Pendik durağında indiği, daha sonra bir taksiye binerek boş arazinin olduğu yere geldiği ve bebeği bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Şüpheli kadının daha sonra bindiği otomobilin plakası üzerinden incelemeyi sürdüren polis, aracın sürücüsü M.D'yi (22) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına aldı.

Son dakika | ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı Nisa bebeğin vicdansız annesinden şok sözler: İlk çocuğuma da bakamamıştım

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

M.D'nin ifadesinden yola çıkarak, bebeği bırakan kadının Ebru S. (20) olduğu bilgisine ulaşıldı.

Pendik'teki evinde gözaltına alınan ve hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçlarından soruşturma başlatılan Ebru S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

SON DAKİKA