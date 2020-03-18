Haberler Galeri Son dakika: Avrupa'dan gelen vatandaşlar corona virüsü tedbiri için karantinada... Yurt çevrelerinde kuş uçurtulmuyor!

Son dakika: Avrupa'dan gelen vatandaşlar corona virüsü tedbiri için karantinada... Yurt çevrelerinde kuş uçurtulmuyor!

Umre ziyaretinden ve Avrupa'dan gelen vatandaşlar öğrenci yurtlarında koronavirüs önlemi olarak karantina altına alındı. 14 gün gözetim altında tutulacak olan yolcular havalimanlarından kalacağı yurtlara yoğun önlem altında getirildi. Karantinadaki bazı kişilerin pencerelere çıkarak kameralara el salladığı görüldü. Son dakika haberine göre sadece öğrenci yurtlarının içinde değil çevresinde de önlemler alındı. Polis ekipleri bölgede adeta kuş uçurtmuyor. Giriş çıkışlarda araçlar ve sürücülerin kimlikleri sıkı kontrolden geçirilerek içeri alınıyor.

Giriş Tarihi: 18.03.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 09:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





