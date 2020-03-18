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Haberler Galeri Son dakika: Avrupa'dan gelen vatandaşlar corona virüsü tedbiri için karantinada... Yurt çevrelerinde kuş uçurtulmuyor!

Son dakika: Avrupa'dan gelen vatandaşlar corona virüsü tedbiri için karantinada... Yurt çevrelerinde kuş uçurtulmuyor!

Umre ziyaretinden ve Avrupa'dan gelen vatandaşlar öğrenci yurtlarında koronavirüs önlemi olarak karantina altına alındı. 14 gün gözetim altında tutulacak olan yolcular havalimanlarından kalacağı yurtlara yoğun önlem altında getirildi. Karantinadaki bazı kişilerin pencerelere çıkarak kameralara el salladığı görüldü. Son dakika haberine göre sadece öğrenci yurtlarının içinde değil çevresinde de önlemler alındı. Polis ekipleri bölgede adeta kuş uçurtmuyor. Giriş çıkışlarda araçlar ve sürücülerin kimlikleri sıkı kontrolden geçirilerek içeri alınıyor.

Giriş Tarihi: 18.03.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 09:30
Son dakika: Avrupa'dan gelen vatandaşlar corona virüsü tedbiri için karantinada... Yurt çevrelerinde kuş uçurtulmuyor!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ülkemizde de görülmesinin ardından sıkı tedbirler alındı. Umre ziyaretçilerinden sonra dün de Avrupa'dan gelen yolcular öğrenci yurtlarında karantina altına alındı. Son dakika haberine göre yurt çevrelerinde polis kuş uçurtmuyor...

Son dakika: Avrupa'dan gelen vatandaşlar corona virüsü tedbiri için karantinada... Yurt çevrelerinde kuş uçurtulmuyor!

PENCERELERDEN EL SALLADILAR

14 günlük Korona Virüs karantinasının ilk gecesinde Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları yurtlarda yerleştirildi. Sabah saatlerinde cama çıkıp hava alan bir kadın kameralara böyle el salladı.

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Son dakika: Avrupa'dan gelen vatandaşlar corona virüsü tedbiri için karantinada... Yurt çevrelerinde kuş uçurtulmuyor!

3 BİN KİŞİ YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Avrupa'nın 9 ayrı ülkesinde Türkiye'ye gelen yaklaşık 3 bin kişi başta olmak üzere çeşitli yurtlarda 14 gün karantina altına alındı. Başakşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Yurduna havalimanından 9 otobüsten fazla insan getirilerek korona virüs tehlikesine karşılık gözetim altına alındı. Yurt çevresinde polisler tarafından sıkı tedbir alındı. Yurt odalarında ilk sabahına uyanan bir kadının ise balkona çıkarak kameraya el salladı.

Son dakika: Avrupa'dan gelen vatandaşlar corona virüsü tedbiri için karantinada... Yurt çevrelerinde kuş uçurtulmuyor!
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Son dakika: Avrupa'dan gelen vatandaşlar corona virüsü tedbiri için karantinada... Yurt çevrelerinde kuş uçurtulmuyor!
Son dakika: Avrupa'dan gelen vatandaşlar corona virüsü tedbiri için karantinada... Yurt çevrelerinde kuş uçurtulmuyor!
Son dakika: Avrupa'dan gelen vatandaşlar corona virüsü tedbiri için karantinada... Yurt çevrelerinde kuş uçurtulmuyor!
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