Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi duyuruları yayınlandı! İstanbul’da elektrik kesintisi olan yerler ve ilçeler 26 Kasım
Giriş Tarihi: 26.11.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 12:01

SON DAKİKA: AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi duyuruları yayınlandı! İstanbul’da elektrik kesintisi olan yerler ve ilçeler 26 Kasım

İstanbul'da enerji tedariğinden sorumlu olan AYEDAŞ ve BEDAŞ güncel elektrik kesintileri listesini anlık olarak yayınlıyor. Son listeye göre bugün Ataşehir, Üsküdar, Bağcılar, Kadıköy, Esenyurt gibi ilçelerde kesinti meydana gelecek. Halihazırda kesintiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi duyuruları ile İstanbul'da elektrik kesintisi olan yerler ve ilçeler 26 Kasım 2021!

SON DAKİKA: AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi duyuruları yayınlandı! İstanbul’da elektrik kesintisi olan yerler ve ilçeler 26 Kasım

Bugünkü elektrik kesintisi listesi son dakika olarak AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlandı. Vatandaşların enerji kesintileri sebebiyle ev ve iş yerlerinde mağduriyet yaşamaması adına güncel olarak paylaşılan arıza ve kesintiler bugün de anlık olarak bildiriliyor. AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi duyuruları ile bugün İstanbul'da elektrik kesintisi olan yerler ve ilçeler 26 Kasım 2021!

SON DAKİKA: AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi duyuruları yayınlandı! İstanbul’da elektrik kesintisi olan yerler ve ilçeler 26 Kasım

26 KASIM AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İşte bugün Avrupa Yakası'nda elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesintilerden etkilenecek mahalleler;

ARNAVUTKÖY

NO: 8147328

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, BAHADDİN, BAĞLIK, FALİH RIFKI ATAY, TEOMAN, YİĞİTOĞLU sk bölgelerinde 26/11/2021 09:00:00 - 26/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8184316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah ALAYBEYİ, TERKOS-KARABURUN sk / DURUSU mah DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DURUSU-YENİKÖY, DİLŞAT, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, HAMİT ONBAŞI, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÖZLÜ sk / TAYAKADIN mah ACAR, AKYEL, BEYHAN, BEYZA, BEŞVANA, KARACA, KEBİR, MURAT, MUSA AVCI , SERHAN, SEVİM, SİNEM, TAYAKADIN-TERKOS sk / TERKOS mah DURUSU-YENİKÖY sk / YENİKÖY mah ACARER, ACARKAN, AKDAMLA, ALAGEYİK, ALTAY, ARSLAN, ASMA, ATLAS, ATMACA, AYDEDE, BAHADIR, BALİBEY , BEYAZ LALE, BEYLİKOVA, BILDIRCIN, CABİR ALİ , CANDAN, CEVAHİR, DAR, DENİZ, DERYA, DOĞUŞ, DURUSU-YENİKÖY, DİKKAYA, ECE, EKİM, FERHAT TOKER, FINDIK, FIRINCI CEMAL, GELİNCİK, GÖKALP, GÜMÜŞ, GÜRGENLİK, GÜVERCİN, HİDAYET, HİLİM, KANARYA, KAPLAN, KARAAĞAÇ, KARAYEL, KAYA, KAYIN, KINALIKUZU, KIRMIZI KARANFİL, KIRMIZI LALE, KUBİLAY, KUĞU, KİRAZLI, LALAPAŞA, LALEZADE, LERZAN, LEYLEK, MADEN YOLU, MARTI, MEŞRUTİYET, MİMOZA, NAR, NASİP, NAZ, NAZİK, NEŞE, NURTEPE, OKUR, ORKİDE, ORMANCI, PALAMUT, PANAYIR, PELİKAN, PEMBE GÜL, PEMBE KARANFİL, POYRAZ, REYYAN, RÜZGARLI, SAHİL, SAKA, SARI KARANFİL, SARI LALE, SARIGÜL, SEDEF, SELVİ, SULTAN, SÖĞÜT, SÜLÜN, TALATPAŞA, TAŞELİ, TEVFİKAĞA, ULUÇAY, UZAK ÇEŞME, VEZİR, YENİKÖY, YILMAZ, YÜKSEL, ZİRVE, ÇULLUK, ÖZGÜRLÜK, ÖZYUVA, ÜZÜMLÜ, İĞDE, İŞLER, ŞAFAK sk bölgelerinde 26/11/2021 09:00:00 - 26/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi duyuruları yayınlandı! İstanbul’da elektrik kesintisi olan yerler ve ilçeler 26 Kasım

NO: 8167320

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah AKNUR, ARICI, ATAYURT, AYYILDIZ, CANDEMİR, CENGAVER, DEVRAN, FATİH, FESTİVAL, GÜLAÇAN, HAMZA, HELAL, KAYHAN, KÖPRÜ, MENDERES, PEYAMİ SAFA, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TEPELİK, UHUD, ULUHAN, YALVAÇ, YAY, YAYLA, YEŞİLYOL, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖZÇİÇEK, İNCİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah ACEM, ANAYURT, AYAZ, AZERİ, BADEMLİK, BERRİN, ECLA, FATİH, GÖLHİSAR, GÖLYAKA, HATİPLİ, NARGÜL, NARLIDERE, VİYANA sk bölgelerinde 26/11/2021 09:00:00 - 26/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8123343

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 293., 310., 312., 315., 317., 319., HOCA AHMET YESEVİ, MEVLANA sk bölgelerinde 26/11/2021 09:00:00 - 26/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8165510

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2002., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 921., 922., 923., FATİH, ÇARŞI sk bölgelerinde 26/11/2021 09:00:00 - 26/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8158320

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 35., 36., 37., 38., 39., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 110., 115., 116., 117., 121., 123., 125., 127., 128., 129., 132., 133., 134., 160., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., ATATÜRK, MENDERES sk bölgelerinde 26/11/2021 09:00:00 - 26/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8122348

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 670., BAĞCILAR sk bölgelerinde 26/11/2021 12:00:00 - 26/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

26 KASIM BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi duyuruları yayınlandı! İstanbul’da elektrik kesintisi olan yerler ve ilçeler 26 Kasım

26 KASIM ANADOLU YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Anadolu Yakası'nda meydana gelen ve gün içinde yaşanması beklenen planlı elektrik kesintileri için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

26 KASIM AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA