Azra Gülendam Haytaoğlu Türkiye'yi yasa boğdu! Acılı ablanın sözleri gözleri doldurdu: Keşke…

Tarihler 28 Temmuz'u gösterdiğinde Antalya'da yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (22) sırra kadem bastı. Polis genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Azra ile en son görüşen inşaat mühendisi Mustafa Murat Ayhan, gözaltına alındı. Cinayet masası ekipleri, kentte saygın bir iş adamı olarak bilinen Ayhan'ı sorguya aldı. Ayhan ilk ifadesinde şunları anlattı: 'Önceden tanışmıştık. Geldi birlikte yemek yedik gitti. Bilgim yok…' Polis, bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı. Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre işyeri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde; Ayhan'ın Konyaaltı ilçesindeki evinden defalarca aynı valizle çıkıp gittiğini anlaşıldı. Ardından Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Mustafa Murat Ayhan, tekrardan çapraz sorguya alındı. Ayhan, burada cinayeti işlediğini itiraf etti. Azra'nın 28 Temmuz tarihinde kendisini aradığını belirten Ayhan, şu ifadeleri kullandı: 'Beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesinde ormanlık alanda gömdüm' Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun kafatası ise birkaç gün sonra bulundu. Öte yandan Mustafa Murat Ayhan'ın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi. Korkunç olay sonrası, 'Benim kardeşim ölemez. Ona kim nasıl kıydı' diyerek yürekleri dağlayan Abla Ezgi Haytaoğlu ise sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Haytaoğlu'nun sözleri herkesi ağlattı: Keşke rüyama gelsen... Bu hayatta en gurur duyduğum şeydi senin ablan olmak... Çocukluğunu yitirmeyecek kadar canlıydı. Hayat hiç onun yanından akıp gitmezdi... Ona harçlık verilen paraya kitap alırdı, kafede oturmaz tiyatroya giderdi dönüp kocaman gözleriyle 'Abla' derdi, 'Ben çok başarılı olacağım' biliyorum olacaktı. Hani bazı insanlar hayatının bir anını bile boş öylesine yaşamak istemez, her anını bir işe yaramaya, dünya da bir şeyin ucundan tutmaya harcar ya ona her baktığımda o parılıtıyı görürdüm gözlerinde. Azra'nın arkadaşı Dilara Yiğit ise 'Birlikte yapmayı planladığımız bir sürü şey vardı eksik kaldı ama yine de hatıraların yeter' paylaşımını yaptı.