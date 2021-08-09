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Haberler Yaşam Azra Gülendam Haytaoğlu Türkiye'yi yasa boğdu! Acılı ablanın sözleri gözleri doldurdu: Keşke…
Giriş Tarihi: 09.08.2021 08:32 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 08:34

Azra Gülendam Haytaoğlu Türkiye'yi yasa boğdu! Acılı ablanın sözleri gözleri doldurdu: Keşke…

Azra Gülendam Haytaoğlu Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürüldü. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablasının sözleri ise yürekleri burktu. Ezgi Haytaoğlu, 'Keşke…' diyerek şunları söyledi…

Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu Mustafa Murat Ayhan tarafından katledildi! Acılı ablanın sözleri yürekleri deldi: Keşke…

Tarihler 28 Temmuz'u gösterdiğinde Antalya'da yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (22) sırra kadem bastı. Polis genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Azra ile en son görüşen inşaat mühendisi Mustafa Murat Ayhan, gözaltına alındı.

Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu Mustafa Murat Ayhan tarafından katledildi! Acılı ablanın sözleri yürekleri deldi: Keşke…

Cinayet masası ekipleri, kentte saygın bir iş adamı olarak bilinen Ayhan'ı sorguya aldı. Ayhan ilk ifadesinde şunları anlattı: "Önceden tanışmıştık. Geldi birlikte yemek yedik gitti. Bilgim yok…"

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Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu Mustafa Murat Ayhan tarafından katledildi! Acılı ablanın sözleri yürekleri deldi: Keşke…

Polis, bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı. Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre işyeri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu Mustafa Murat Ayhan tarafından katledildi! Acılı ablanın sözleri yürekleri deldi: Keşke…

Görüntülerde; Ayhan'ın Konyaaltı ilçesindeki evinden defalarca aynı valizle çıkıp gittiğini anlaşıldı. Ardından Ayhan, yeniden gözaltına alındı.

Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu Mustafa Murat Ayhan tarafından katledildi! Acılı ablanın sözleri yürekleri deldi: Keşke…

Mustafa Murat Ayhan, tekrardan çapraz sorguya alındı. Ayhan, burada cinayeti işlediğini itiraf etti. Azra'nın 28 Temmuz tarihinde kendisini aradığını belirten Ayhan, şu ifadeleri kullandı:

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