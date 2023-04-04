FLAŞ | KYK YURTLARI AÇILACAK MI? Bakan Kasapoğlu’ndan son dakika açıklaması! 2023 KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak?

Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasından satırbaşları;

''Deprem süreci ve tabi ki depremin etkileri bu anlamda bu ay inanıyorum ki tüm ülkemiz için depremden etkilenen vatandaşlarımız için bir yaraları sarma vesilesi olsun.

6 Şubat itibarıyla art arda yaşadığımız depremler çok ama çok büyük etkilere maalesef neden olan bir deprem süreci. Depremin ilk anından itibaren devlet olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm imkanların ortaya konduğu bir süreç. Bununla birlikte tabi ki milletimizin, sivil toplumun hakikaten devletin, milletin çok güçlü bir dayanışma örneği.