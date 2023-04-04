FLAŞ | KYK YURTLARI AÇILACAK MI? Bakan Kasapoğlu’ndan son dakika açıklaması! 2023 KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak?

KYK yurtları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ardından depremzedeleryurtlara yerleştirilirken üniversitelerde ise uzaktan eğitime geçilmişti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın açıklaması ile üniversitelerde yüz yüze eğitim isteğe bağlı olarak yeniden başladı. Bu noktada ''KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılacak?'' soruları yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan bir son dakika açıklaması geldi. İşte, Bakan Kasapoğlu açıklaması ile 2023 KYK yurtları açılacak mı sorusunun yanıtı!