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Haberler Yaşam FLAŞ | KYK YURTLARI AÇILACAK MI? Bakan Kasapoğlu’ndan son dakika açıklaması! 2023 KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 04.04.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 11:48

FLAŞ | KYK YURTLARI AÇILACAK MI? Bakan Kasapoğlu’ndan son dakika açıklaması! 2023 KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak?

KYK yurtları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ardından depremzedeleryurtlara yerleştirilirken üniversitelerde ise uzaktan eğitime geçilmişti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın açıklaması ile üniversitelerde yüz yüze eğitim isteğe bağlı olarak yeniden başladı. Bu noktada ''KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılacak?'' soruları yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan bir son dakika açıklaması geldi. İşte, Bakan Kasapoğlu açıklaması ile 2023 KYK yurtları açılacak mı sorusunun yanıtı!

FLAŞ | KYK YURTLARI AÇILACAK MI? Bakan Kasapoğlu’ndan son dakika açıklaması! 2023 KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak?

KYK yurtları açılacak mı, ne zaman açılacak soruları yanıt buldu. Hatırlanacağı üzere Kahramanmaraş depremi ardından devlet yurtları afetzedelere açılmış olup üniversiteler için uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Üniversitelerde yüz yüze eğitim isteğe bağlı olmak kaydıyla 3 Nisan itibarıyla yeniden başlarken gözler KYK yurtları için gelecek açıklamalara çevrilmişti. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Peki, KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılıyor? İşte, o açıklama…

FLAŞ | KYK YURTLARI AÇILACAK MI? Bakan Kasapoğlu’ndan son dakika açıklaması! 2023 KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak?

SON DAKİKA | BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI: KYK YURTLARI AÇILACAK MI, NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından KYK yurtları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada yüz yüze eğitime geçilen illerde, üniversitelerin planlaması ve oluşan talebe göre GSB yurtlarının aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

''Yurtlarımız yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerimizin hizmetinde olacak. İlgili hazırlıkları yaptık ve dün itibariyle süreç hızlı bir şekilde başladı.

Yüz yüze eğitime geçilen illerde, üniversitelerin planlaması ve oluşan talebe göre GSB yurtları da aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek."

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FLAŞ | KYK YURTLARI AÇILACAK MI? Bakan Kasapoğlu’ndan son dakika açıklaması! 2023 KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak?

Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasından satırbaşları;

''Deprem süreci ve tabi ki depremin etkileri bu anlamda bu ay inanıyorum ki tüm ülkemiz için depremden etkilenen vatandaşlarımız için bir yaraları sarma vesilesi olsun.

6 Şubat itibarıyla art arda yaşadığımız depremler çok ama çok büyük etkilere maalesef neden olan bir deprem süreci. Depremin ilk anından itibaren devlet olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm imkanların ortaya konduğu bir süreç. Bununla birlikte tabi ki milletimizin, sivil toplumun hakikaten devletin, milletin çok güçlü bir dayanışma örneği.

FLAŞ | KYK YURTLARI AÇILACAK MI? Bakan Kasapoğlu’ndan son dakika açıklaması! 2023 KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak?

Konutlara yönelik seferberlik ilk andan itibaren başladı. Konutlar yükselmeye başladı, diğer yandan hayatın normal akışına yönelik adımlar birer birer harekete geçirilmeye başlandı.

Gerek kamu, gerek sivil toplum depremin ilk anından itibaren seferberlik var. Bu süreçte diğer bakanlıklar gibi GSB olarak da tüm altyapımızı deprem süreci için ortaya koyduk. Güçlü bir şekilde destek verme noktasında hamdolsun aşama kaydettik. Kurumsal kapasitemizin tamamını deprem bölgesinin ihtiyaçlarına tahsis ettik. Bakanlığımıza ait salonlar, sahalar, havuzlardan tenis kortlarına kadar her imkan depremin yaralarını sarmak üzere tahsis edildi. Halen de hem 70 binden fazla arkadaşımızın bu konudaki gayretleri, hem binlerce tesisimizin deprem bölgesi başta olmak üzere hizmet için bu anlamdaki sürecin yönetilmesi için çaba başlatıldı.

FLAŞ | KYK YURTLARI AÇILACAK MI? Bakan Kasapoğlu’ndan son dakika açıklaması! 2023 KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak?

Bakanlık yurtlarımız bu süreçte bakanlığımızın diğer tesisleri gibi her biri an itibarıyla milletimizin hizmetine sunuldu. Hem barınma, hem sosyal bir takım çalışmalar amacıyla çalışmalara devam ediyor.

Bu yıl binlerce yeni kapasiteyi devreye almıştık. Yurtlarımız dünyanın model olarak en yaygın Yurt altyapısı olarak yoluna devam ediyor. Pandemi sürecindeki yurt konusundaki sürece katkısı, önceki afetlerdeki katkılar, yine deprem anından itibaren de ve deprem bölgesi dışındaki iller olmak üzere yurtlarımızı deprem nedeniyle mağduriyetleri engellemek için milletin emrine amade yaptık.''

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