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SON DAKİKA: Bakan Koca 4 büyükşehire dikkat çekmişti! İşte Korona haritasında son durum

Son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. da her gün olduğu gibi son verileri paylaşmayı sürdürüyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı 'Hayat Eve Sığar' uygulaması haritası güncellendi. İllere göre farklılık gösteren koronavirüs yoğunluk haritasında Ankara, Gaziantep, ve 'daki son durum da ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün bu 4 kentte yaşayanları uyarmış ve "İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat." ifadelerini kullanmıştı. Peki Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da son durum ve koronavirüsü risk haritası ne durumda? İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 10.08.2020 15:03 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 15:05
SON DAKİKA: Bakan Koca 4 büyükşehire dikkat çekmişti! İşte Korona haritasında son durum

Türkiye de dünyanın geri kalanı gibi aylardır ile çetin bir mücadele içinde. Sağlık Bakanlığı 'Hayat Eve Sığar' uygulaması haritası güncellendi. İllere farklılık gösteren koronavirüsü yoğunluk haritasında Ankara, Gaziantep, ve 'daki son durum da ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Bakan Koca 4 büyükşehire dikkat çekmişti! İşte Korona haritasında son durum

, dün bu 4 kentte yaşayanları uyarmış ve "İller bazında artış örnekleri: 1,7, Ankara 1,6, 1,4, Gaziantep 1,3 kat." ifadelerini kullanmıştı. İşte Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da son durum ve koronavirüsü risk haritası...

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SON DAKİKA: Bakan Koca 4 büyükşehire dikkat çekmişti! İşte Korona haritasında son durum


Ankara, Gaziantep, ve 'yı örnek gösteren Bakan Koca, maske-mesafe-temizlik uyarısında bulunmuştu.

SON DAKİKA: Bakan Koca 4 büyükşehire dikkat çekmişti! İşte Korona haritasında son durum


Bakan Koca, "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı." ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA: Bakan Koca 4 büyükşehire dikkat çekmişti! İşte Korona haritasında son durum


Koca, " İller bazında artış örnekleri: 1,7, Ankara 1,6, 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır" paylaşımında bulunmuştu.

SON DAKİKA: Bakan Koca 4 büyükşehire dikkat çekmişti! İşte Korona haritasında son durum

Bakan Koca, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada ise zatürre oranına dikkat çekmişti.

SON DAKİKA: Bakan Koca 4 büyükşehire dikkat çekmişti! İşte Korona haritasında son durum

"Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi." diye konuşan Koca, şöyle devam etmişti:

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