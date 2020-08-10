SON DAKİKA: Bakan Koca 4 büyükşehire dikkat çekmişti! İşte Korona haritasında son durum

Son dakika Koronavirüs bilgileri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün olduğu gibi son verileri paylaşmayı sürdürüyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı 'Hayat Eve Sığar' uygulaması haritası güncellendi. İllere göre farklılık gösteren koronavirüs yoğunluk haritasında Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki son durum da ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün bu 4 kentte yaşayanları uyarmış ve "İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat." ifadelerini kullanmıştı. Peki Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da son durum ve koronavirüsü risk haritası ne durumda? İşte son dakika haberinin detayları...