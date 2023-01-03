İstanbul'un pek çok yerinde yılın yarısından fazla bir zaman standartları aşıyor. Esenyurt'ta, Göztepe'de. İstanbul'u da içine alan, Marmaray'ı da hatta Anadolu'yu da içine alana büyük bir yüksek basınç merkezini yaşıyoruz. Bu yüksek basınç alanı sadece Türkiye'yi değil Yunanistan'ı da etkiliyor. Yüksek basıncın hava kalitesinin bozulmasına maalesef bir katkı var. Rüzgar olmayınca da kirleticilerin dağılmasına, yayılması gerçekleşemiyor ve birikmeye yol açıyor" dedi.