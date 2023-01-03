Son dakika haberleri: İstanbul'da son günlerde hava kirliliğinde artış yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kalitesini gösterdiği haritada İstanbul'daki hava kalitesi değişimi dikkat çekti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu, özellikle solunum yolu hastalığı olan, astım, KOAH ve ya kronik hava yolu hastalıkları olan hastalarımız solunum güçlüğü çektiğini belirterek, "Sabah saatlerinde çok yoğun olduğu için sokağa çıkılmaması, spor da bu dönemde yapılmaması lazım." uyarısında bulundu. Öte yandan Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu, İstanbul'da hava kalitesinin en düşük olduğu ilçeleri tek tek sıraladı. İşte son dakika haberinin detayları...