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Haberler Yaşam Son dakika: Bakanlık haritayı yayınladı! Uzmanlardan İstanbul için kritik 'hava kirliliği' uyarısı: Bu ilçelerde pencereyi bile açmayın
Giriş Tarihi: 03.01.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 13:58

Son dakika: Bakanlık haritayı yayınladı! Uzmanlardan İstanbul için kritik 'hava kirliliği' uyarısı: Bu ilçelerde pencereyi bile açmayın

Son dakika haberleri: İstanbul'da son günlerde hava kirliliğinde artış yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kalitesini gösterdiği haritada İstanbul'daki hava kalitesi değişimi dikkat çekti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu, özellikle solunum yolu hastalığı olan, astım, KOAH ve ya kronik hava yolu hastalıkları olan hastalarımız solunum güçlüğü çektiğini belirterek, "Sabah saatlerinde çok yoğun olduğu için sokağa çıkılmaması, spor da bu dönemde yapılmaması lazım." uyarısında bulundu. Öte yandan Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu, İstanbul'da hava kalitesinin en düşük olduğu ilçeleri tek tek sıraladı. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Son dakika: Bakanlık haritayı yayınladı! Uzmanlardan İstanbul için kritik ’hava kirliliği’ uyarısı: Bu ilçelerde pencereyi bile açmayın

Son dakika haberleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kalitesini gösterdiği haritada İstanbul'daki hava kalitesi değişimi dikkat çekiyor. Son günlerde yaşanan sisle birlikte, İstanbul'daki birçok ilçede de hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı.

Son dakika: Bakanlık haritayı yayınladı! Uzmanlardan İstanbul için kritik ’hava kirliliği’ uyarısı: Bu ilçelerde pencereyi bile açmayın

"GEÇMEYEN ÖKSÜRÜĞÜN BİR NEDENİ DE HAVA KİRLİLİĞİ"

Partikül seviyelerinin standartların üzerinde olduğuna dikkat çeken Uluslararası Hava Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, özellikle Kadıköy Göztepe ve Esenyurt ilçeleri için pencere açmayın uyarısında bulundu. Hava kirliliğinin sağlık üzerine etkisini anlatan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu ise, "Geçmeyen öksürüğün bir nedeni de hava kirliliği. Hava kirliliği nedeniyle hiperreaktif olan bir kişi, henüz astım çıkmamış olsa da tıkanmakta, bir darlık hissetmekte. Hava kirliliğinin bir diğer boyutu da kanserlerin artması" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Bakanlık haritayı yayınladı! Uzmanlardan İstanbul için kritik ’hava kirliliği’ uyarısı: Bu ilçelerde pencereyi bile açmayın

"YÜKSEK BASINCIN HAVA KALİTESİNİN BOZULMASINDA MAALESEF KATKISI VAR"

Uluslararası Hava Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, "Hava kalitesini belli standartlarla beraber tutturmamız gerekiyor. İstanbul'da, megaşehirde, hava kirliliği seviyelerine baktığımızda özellikle partikül seviyeleri standartların çok üzerinde.

Son dakika: Bakanlık haritayı yayınladı! Uzmanlardan İstanbul için kritik ’hava kirliliği’ uyarısı: Bu ilçelerde pencereyi bile açmayın

İstanbul'un pek çok yerinde yılın yarısından fazla bir zaman standartları aşıyor. Esenyurt'ta, Göztepe'de. İstanbul'u da içine alan, Marmaray'ı da hatta Anadolu'yu da içine alana büyük bir yüksek basınç merkezini yaşıyoruz. Bu yüksek basınç alanı sadece Türkiye'yi değil Yunanistan'ı da etkiliyor. Yüksek basıncın hava kalitesinin bozulmasına maalesef bir katkı var. Rüzgar olmayınca da kirleticilerin dağılmasına, yayılması gerçekleşemiyor ve birikmeye yol açıyor" dedi.

Son dakika: Bakanlık haritayı yayınladı! Uzmanlardan İstanbul için kritik ’hava kirliliği’ uyarısı: Bu ilçelerde pencereyi bile açmayın

BU İLÇEDE YAŞAYANLAR DİKKAT: PENCERE BİLE AÇMAYIN

Prof. Dr. İncecik, "Sisli, yüksek basınçlı günlerde İstanbul'un Büyükada, Boğaziçi dışında hemen hemen her yerinde standartların aşıldığını görüyoruz. Esenyurt'ta, çok dramatik seviyeler var. 200 mikrogram bölü metreküpü aşan, 250 mikrogram metreküpe ulaşan partikül konsantrasyonları var.

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