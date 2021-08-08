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Haberler Yaşam Son dakika: Balıkser'de korkunç son! Denizde yüzerken canından oldu
Giriş Tarihi: 08.08.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 08.08.2021 12:08

Son dakika: Balıkser'de korkunç son! Denizde yüzerken canından oldu

Son dakika haberi: Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde yüzdüğü sırada sürat teknesinin çarptığı Elvan Fırat Taşdöğen (46) hayatını kaybetti. Tekneyi kullandığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Son dakika: Balıkser’de korkunç son! Denizde yüzerken canından oldu

Olay, dün Erdek'in Çuğra sahili açıklarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Ankara'da yaşayan Elvan Fırat Taşdöğen, ailesi ile birlikte Erdek ilçesi, Sahil Mahallesi'ndeki yazlık evlerine tatil için geldi.

Son dakika: Balıkser’de korkunç son! Denizde yüzerken canından oldu

Taşdöğen, Çuğra sahillinde denize girdi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 'Alpına' isimli sürat teknesi ise, iddialara göre yanaştığı iskeleden güvenlik çemberine yakın bir şekilde hızla hareket ederek, yaklaşık 50 metre yakınında yüzen 3 kişinin üzerine doğru geldi.

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Son dakika: Balıkser’de korkunç son! Denizde yüzerken canından oldu

Bu sırada sürat teknesi, denizde yüzen Elvan Fırat Taşdöğen'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle baygınlık geçiren kadına, yakındaki bir tekne sahibi yardım etti.

Son dakika: Balıkser’de korkunç son! Denizde yüzerken canından oldu

Çevredeki vatandaşlar da denize girerek, bir kolu kırıldığı öğrenilen kadını, sahile çıkardı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Son dakika: Balıkser’de korkunç son! Denizde yüzerken canından oldu

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elvan Fırat Taşdöğen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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