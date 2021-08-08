Son dakika: Balıkser’de korkunç son! Denizde yüzerken canından oldu

Taşdöğen, Çuğra sahillinde denize girdi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 'Alpına' isimli sürat teknesi ise, iddialara göre yanaştığı iskeleden güvenlik çemberine yakın bir şekilde hızla hareket ederek, yaklaşık 50 metre yakınında yüzen 3 kişinin üzerine doğru geldi.