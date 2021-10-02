Son dakika: Barda tanıştığı genç kızı kılıçla öldürmüştü! O dava sil baştan...

Bornova'nın İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi'nde 18 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda, özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü bir barda eğlendi.