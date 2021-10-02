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Haberler Yaşam Son dakika: Barda tanıştığı genç kızı kılıçla öldürmüştü! O dava sil baştan...
Giriş Tarihi: 02.10.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 13:40

Son dakika: Barda tanıştığı genç kızı kılıçla öldürmüştü! O dava sil baştan...

Son dakika haberi: İzmir'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü (21) babasına ait kılıçla öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Günhan Öztürk'ün, kararının istinaf mahkemesi tarafından bozulması üzerine yeniden yargılandığı İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelen adli tıp raporunda, cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Savcı mütalaasında 'kasten öldürme' suçunun sabit olduğunu belirtip, yeniden 'müebbet hapis' ile cezalandırılmasını talep etti.

DHA
Son dakika: Barda tanıştığı genç kızı kılıçla öldürmüştü! O dava sil baştan...

Bornova'nın İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi'nde 18 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda, özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü bir barda eğlendi.

Son dakika: Barda tanıştığı genç kızı kılıçla öldürmüştü! O dava sil baştan...

Ardından ikili Öztürk'ün evine gitti. Evde çıkan tartışmada Günhan Öztürk, babasına ait kılıcı Tütüncü'nün boynuna ve omzuna sapladı. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirirken, Öztürk ise polisi arayıp, teslim oldu.

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Son dakika: Barda tanıştığı genç kızı kılıçla öldürmüştü! O dava sil baştan...

Suçunu itiraf eden Öztürk, tutuklandı. Öztürk hakkında 'kasten öldürme' suçundan İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Son dakika: Barda tanıştığı genç kızı kılıçla öldürmüştü! O dava sil baştan...

Öztürk, mahkemedeki ifadesinde, "5-6 yıldır psikolojik tedavi görüyorum. Heyecanlandığımda anlık bilinç kayıpları yaşıyorum. Uykulu vaziyette aşağı kata inip kılıç aldım. Sonrasını hatırlamıyorum.

Son dakika: Barda tanıştığı genç kızı kılıçla öldürmüştü! O dava sil baştan...

Kendime geldiğimde elimdeki kılıçla sokaktaydım. Kılıçta kan izleri vardı ve Zülal'i öldürmüş olabileceğimi düşündüm. Polisi arayıp cinayet işlemiş olabileceğimi söyledim.

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