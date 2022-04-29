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Son dakika | Bayramda havalar nasıl olacak? Haftasonu ve bayram tatili hava durumu
Giriş Tarihi: 29.04.2022 10:32
Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
10:32
Son dakika | Bayramda havalar nasıl olacak? Haftasonu ve bayram tatili hava durumu
Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji "Bayramda havalar nasıl olacak?" sorusunu cevapladı. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre haftasonu ve bayramda birçok bölgede farklı hava durumu gözlenecek. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde hem yağmurlu hem de sıcak ve güneşli havaları görmek mümkün olacakken İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Isparta çevreleri ile Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürecek.