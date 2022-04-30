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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Bayramda havalar nasıl olacak? İşte bayram tatili hava durumu...
Giriş Tarihi: 30.04.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 10:18

SON DAKİKA | Bayramda havalar nasıl olacak? İşte bayram tatili hava durumu...

Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaş Ramazan bayramı ile birlikte tatil planlarını da yaptı. Peki bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü merak edilen soruyu cevapladı. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre haftasonu ve bayramda birçok bölgede farklı hava durumu gözlenecek. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde hem yağmurlu hem de sıcak ve güneşli havaları görmek mümkün olacakken İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Isparta çevreleri ile Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürecek.

SON DAKİKA | Bayramda havalar nasıl olacak? İşte bayram tatili hava durumu...

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahmin ve değerlendirmelere göre haftasonu tatili ve bayram tatilinde: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara kıyıları ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

İşte il il son dakika hava durumu tahmin raporları

SON DAKİKA | Bayramda havalar nasıl olacak? İşte bayram tatili hava durumu...

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA | Bayramda havalar nasıl olacak? İşte bayram tatili hava durumu...

BAYRAMDA HAVALAR NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerini yayınladı. Hafta sonu ve ardından gelecek Ramazan Bayramı için planlar yapanları yakından ilgilendiren hava durumu tahminlerine göre yağışlar tüm yurdu sarmaya başlayacak.

SON DAKİKA | Bayramda havalar nasıl olacak? İşte bayram tatili hava durumu...

BAZI İLLERDE HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Hava sıcaklıkları düşüş yaşayacak. Bugün yurdun doğusundan başlayacak yağışların, gelecek hafta ortasına kadar etki alanını artırarak sürmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Bayramda havalar nasıl olacak? İşte bayram tatili hava durumu...

YER YER YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu uyarısında: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Konya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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