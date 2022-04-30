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SON DAKİKA | Bayramda havalar nasıl olacak? İşte bayram tatili hava durumu...
Giriş Tarihi: 30.04.2022 10:17
Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
10:18
SON DAKİKA | Bayramda havalar nasıl olacak? İşte bayram tatili hava durumu...
Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaş Ramazan bayramı ile birlikte tatil planlarını da yaptı. Peki bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü merak edilen soruyu cevapladı. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre haftasonu ve bayramda birçok bölgede farklı hava durumu gözlenecek. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde hem yağmurlu hem de sıcak ve güneşli havaları görmek mümkün olacakken İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Isparta çevreleri ile Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürecek.