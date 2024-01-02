Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Beşiktaş'ta feci kaza! İETT otobüsü kontrolden çıktı! Yaralılar var...
Giriş Tarihi: 02.01.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
19:01
SON DAKİKA | Beşiktaş'ta feci kaza! İETT otobüsü kontrolden çıktı! Yaralılar var...
Son dakika haberi: İstanbul Beşiktaş'ta yeni yıla ikinci İETT kazasıyla girildi. Beşiktaş Ulus'ta İETT otobüsü hızla rampa aşağı inerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce önündeki araca sonra da elektrik direği ve duvara çarparak durabildi. Kazada İETT otobüs şoförünün kolu kırılırken bir yolcu da çarpmanın etkisiyle yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otobüsün yolu tamamen kapatmasıyla trafik durdu.