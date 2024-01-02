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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Beşiktaş'ta feci kaza! İETT otobüsü kontrolden çıktı! Yaralılar var...
Giriş Tarihi: 02.01.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 19:01

SON DAKİKA | Beşiktaş'ta feci kaza! İETT otobüsü kontrolden çıktı! Yaralılar var...

Son dakika haberi: İstanbul Beşiktaş'ta yeni yıla ikinci İETT kazasıyla girildi. Beşiktaş Ulus'ta İETT otobüsü hızla rampa aşağı inerken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce önündeki araca sonra da elektrik direği ve duvara çarparak durabildi. Kazada İETT otobüs şoförünün kolu kırılırken bir yolcu da çarpmanın etkisiyle yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otobüsün yolu tamamen kapatmasıyla trafik durdu.

Mustafa KAYA
SON DAKİKA | Beşiktaş’ta feci kaza! İETT otobüsü kontrolden çıktı! Yaralılar var...

Son dakik haberi... Kaza, saat 16.45 sıralarında, Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; DT2 hattının 34 HO 2470 plakalı İETT otobüsü rampadan aşağı hızla seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı.

SON DAKİKA | Beşiktaş’ta feci kaza! İETT otobüsü kontrolden çıktı! Yaralılar var...

Manevra yapan otobüs şoförü önce önündeki Adnan Orak'ın kullandığı 34 GL 2970 plakalı panelvan araca çarptı. Daha sonra yol kenarındaki elektrik direğine ve duvara çarparak durabildi.

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SON DAKİKA | Beşiktaş’ta feci kaza! İETT otobüsü kontrolden çıktı! Yaralılar var...

Kazada İETT otobüs şoförünün kolunun kırıldığı yolculardan birisinin ise çarpmanın etkisiyle yaralandığı kaydedildi.

SON DAKİKA | Beşiktaş’ta feci kaza! İETT otobüsü kontrolden çıktı! Yaralılar var...

Kaza yapan otobüsün yolu tamamen kapatmasıyla caddedeki trafik akışı durdu.

SON DAKİKA | Beşiktaş’ta feci kaza! İETT otobüsü kontrolden çıktı! Yaralılar var...

"İETT OTOBÜSÜ HIZLIYDI 50 METRE KALA FRENE BASTI"

Minibüsün şoförü Adnan Orak, İETT otobüsünün hızla üzerlerine geldiğini ve 50 metre kala fren yaparak kendilerine çarptığını daha sonra da yol kenarındaki direğe ve duvara çarparak durabildiğini söyledi.

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