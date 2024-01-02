SON DAKİKA | Beşiktaş’ta feci kaza! İETT otobüsü kontrolden çıktı! Yaralılar var...

"İETT OTOBÜSÜ HIZLIYDI 50 METRE KALA FRENE BASTI"

Minibüsün şoförü Adnan Orak, İETT otobüsünün hızla üzerlerine geldiğini ve 50 metre kala fren yaparak kendilerine çarptığını daha sonra da yol kenarındaki direğe ve duvara çarparak durabildiğini söyledi.