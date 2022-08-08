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Son dakika | Birçok ilde şiddetli yağış geçişi sürprizi! Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı
Giriş Tarihi: 08.08.2022 07:41
Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
07:41
Son dakika | Birçok ilde şiddetli yağış geçişi sürprizi! Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı
Son dakika hava durumu haberleri: İstanbul bu sabah aralıklı şiddetli yağış geçişleriyle güne uyandı. Birçok ilde de yeni haftaya girilirken durum farksız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin uyarı yaptığı illerde son durum ve güncel hava durumu bilgisi