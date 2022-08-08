Son dakika | Birçok ilde şiddetli yağış geçişi sürprizi! Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı

SON DAKİKA | 11 İLDE YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.