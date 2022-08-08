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Haberler Yaşam Son dakika | Birçok ilde şiddetli yağış geçişi sürprizi! Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı
Giriş Tarihi: 08.08.2022 07:41 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 07:41

Son dakika | Birçok ilde şiddetli yağış geçişi sürprizi! Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı

Son dakika hava durumu haberleri: İstanbul bu sabah aralıklı şiddetli yağış geçişleriyle güne uyandı. Birçok ilde de yeni haftaya girilirken durum farksız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin uyarı yaptığı illerde son durum ve güncel hava durumu bilgisi

Son dakika | Birçok ilde şiddetli yağış geçişi sürprizi! Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı

Son dakika haberler: İstanbullular bugün birçok ilçede şiddetli ve kısa süreli yağış geçişleriyle uyandı. Gök gürültülü yağışlar yer yer trafikte görüş mesafesini 2 metrelere indirdi. Diğer yandna Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu.

İşte Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları ve bazı illerimizle ilgili verilen tahminler...

Son dakika | Birçok ilde şiddetli yağış geçişi sürprizi! Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı

SICAKLIKLARDA CİDDİ BİR DEĞİŞİM YOK

Haftalık tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada 14 Ağustos'a kadar hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

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Son dakika | Birçok ilde şiddetli yağış geçişi sürprizi! Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı

SON DAKİKA | 11 İLDE YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

Son dakika | Birçok ilde şiddetli yağış geçişi sürprizi! Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı

VATANDAŞLARA HAVA DURUMU UYARISI

Değerlendirilen hava tahmin raporlarına göre Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Son dakika | Birçok ilde şiddetli yağış geçişi sürprizi! Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı

KONYA İÇİN SAAT VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın batısında gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

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