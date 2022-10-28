Son dakika: Bursa tarihi güne hazır! TOGG ezberleri bozmaya geliyor: Dev fabrikada hazırlıklar tamamlandı

LOGOSU GİBİ RENKLERİNİN DE ANLAMI OLACAK

Endüstri 4.0'a yönelik akıllı sistemlerin kullanıldığı otomobil sadece elektrikli bir otomobilden ziyade otonom sürüş özellikleri uzaktan kontrol özellikleriyle akıllı bir otomobil olarak satılacak.