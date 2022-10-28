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Son dakika: Bursa tarihi güne hazır! TOGG ezberleri bozmaya geliyor: Dev fabrikada hazırlıklar tamamlandı
Giriş Tarihi: 28.10.2022 11:46
Güncelleme Tarihi: 28.10.2022
11:57
Son dakika: Bursa tarihi güne hazır! TOGG ezberleri bozmaya geliyor: Dev fabrikada hazırlıklar tamamlandı
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Bursa'da yapacağı açılışın ardından seri üretimine başlanacak olan Türkiye'nin otomobili TOGG için Gemlik ilçesindeki dev fabrikada hazırlıklar tamamlandı.