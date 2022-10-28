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Haberler Yaşam Son dakika: Bursa tarihi güne hazır! TOGG ezberleri bozmaya geliyor: Dev fabrikada hazırlıklar tamamlandı
Giriş Tarihi: 28.10.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 11:57

Son dakika: Bursa tarihi güne hazır! TOGG ezberleri bozmaya geliyor: Dev fabrikada hazırlıklar tamamlandı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Bursa'da yapacağı açılışın ardından seri üretimine başlanacak olan Türkiye'nin otomobili TOGG için Gemlik ilçesindeki dev fabrikada hazırlıklar tamamlandı.

TUNA ÇAM
Son dakika: Bursa tarihi güne hazır! TOGG ezberleri bozmaya geliyor: Dev fabrikada hazırlıklar tamamlandı

Son dakika haberleri: Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding grubu ortaklığı ile 2019 yılında ilk adımı atılan, 18 Temmuz 2020'de ise temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası'nda sona gelindi.

Son dakika: Bursa tarihi güne hazır! TOGG ezberleri bozmaya geliyor: Dev fabrikada hazırlıklar tamamlandı

29 Ekim'de (yarın) açılışı yapılacak fabrikada son hazırlıklar tamamlanmış durumda.

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Son dakika: Bursa tarihi güne hazır! TOGG ezberleri bozmaya geliyor: Dev fabrikada hazırlıklar tamamlandı

Açılışın yapılacağı alanda üzerinde TOGG'un logosunun bulunduğu uzun mavi bir çadır, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı alan ve seri üretimine geçilecek CSUV modelin hünerlerini sergileyeceği toprak bir pist bulunuyor.

Son dakika: Bursa tarihi güne hazır! TOGG ezberleri bozmaya geliyor: Dev fabrikada hazırlıklar tamamlandı

Yarın açılışını Başkan Erdoğan'ın yapacağı Gemlik fabrikasının tamamlanan yol ve kavşakları da TOGG'un piyasaya çıkmasını bekliyor.

Son dakika: Bursa tarihi güne hazır! TOGG ezberleri bozmaya geliyor: Dev fabrikada hazırlıklar tamamlandı

LOGOSU GİBİ RENKLERİNİN DE ANLAMI OLACAK

Endüstri 4.0'a yönelik akıllı sistemlerin kullanıldığı otomobil sadece elektrikli bir otomobilden ziyade otonom sürüş özellikleri uzaktan kontrol özellikleriyle akıllı bir otomobil olarak satılacak.

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