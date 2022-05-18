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Haberler Yaşam Son dakika | CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde tarifeli rüşvet çarkı! İşte akılalmaz rüşvet düzeni
Giriş Tarihi: 18.05.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 07:47

Son dakika | CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde tarifeli rüşvet çarkı! İşte akılalmaz rüşvet düzeni

Son dakika haberler: İstanbul Kadıköy'de özellikle Bağdat Caddesi'ndeki esnafı ve inşaat sahiplerini haraca bağlayan belediye çalışanlarınıa yönelik rüşvet operasyonunda 194 kişi gözaltına alındı Rüşvet parasını 'metre', rüşvet alacak kişiyi ise 'sağlam arkadaş' olarak kodlayan şüphelilerin, topladıkları paraları 2 sivilin banka hesabına aktardıkları ortaya çıktı Şüphelilerden 6'sı Kadıköy Belediyesi'nde gıda denetim mühendisi, 48'i zabıta memuru. Suç örgütü liderinin zabıta memuru Abdulkadir K. olduğu belirlendi

Son dakika | CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde tarifeli rüşvet çarkı! İşte akılalmaz rüşvet düzeni

Son dakika haberler: İstanbul merkezli 5 ilde dün rüşvet operasyonu düzenlendi. 48'i CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde görevli 224 kişinin yakalanması için eş zamanlı baskınlar yapıldı, 194 kişi gözaltına alındı. Emniyet güçleri şüphelileri 7 ay boyunca adım adım izledi. Rüşvet ağını kuran zabıtaların esnafı ve inşaat sahiplerini hedef alan çalışma sistemi ortaya çıkarılırken, rüşvet paralarına 'metre' adı verildiği, hedefteki kişilerden ise 'sağlam arkadaş' diye bahsedildiği belirlendi.

Son dakika | CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde tarifeli rüşvet çarkı! İşte akılalmaz rüşvet düzeni

DÜNE DAMGA VURAN SON DAKİKA HABERİ: 224 GÖZALTI KARARI

Operasyon, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde düzenlendi. Örgütlü olarak Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Rüşvete Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarına karışan 224 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Son dakika | CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde tarifeli rüşvet çarkı! İşte akılalmaz rüşvet düzeni

194'Ü YAKALANDI

Çoğunluğu Başkanlığını Şerdil Dara Odabaşı'nın yaptığı CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeli ve belediye mühendisi olan 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplamda 224 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olarak İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta çok sayıda adrese baskın yapıldı. 194 kişi gözaltına alındı.

Son dakika | CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde tarifeli rüşvet çarkı! İşte akılalmaz rüşvet düzeni

54'Ü DE KADIKÖY'DE GÖREV YAPIYOR

Rüşvet operasyonunda şüphelilerin çalışma sistemleri de İstanbul Emniyeti tarafından ortaya çıkarıldı. İddialara göre "rüşvet çarkını" yöneten şebekenin 54 üyesi, Kadıköy Belediyesi'nde görevli. 48'i zabıta memuru, 6'sı belediye mühendisi. Polisin tespitlerine göre şebeke üyeleri şöyle çalıştı: Zabıta komiserleri; rüşvet alacakları hedefteki esnafa ve inşaat firmalarının yetkililerine giderek eksiklerine ilişkin tespitler yaptı ve irtibat numaralarını vererek, "Bir sıkıntın olursa beni arayabilirsin" dedi.

Son dakika | CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde tarifeli rüşvet çarkı! İşte akılalmaz rüşvet düzeni

Aynı gün akşam saatlerinde zabıtalar, açıkları bulunan iş yerlerine denetim bahanesiyle gitti. Gündüz irtibat numaralarını bırakan zabıta komiserlerini arayan esnaf, "Tamam biz arkadaşlara söylüyoruz. Sen tanıdıksın. Seni ayrı tutup, ayıracağız" cevabını aldı ve verilen banka hesaplarına "rüşvet" paralarını yatırttı. Rüşvet paralarının sivil iki vatandaşın adına olan hesaplara yatırıldığı belirlendi. Banka hesaplarının sahipleri de gözaltına alındı.

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