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Son dakika | CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde tarifeli rüşvet çarkı! İşte akılalmaz rüşvet düzeni
Giriş Tarihi: 18.05.2022 07:45
Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
07:47
Son dakika | CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde tarifeli rüşvet çarkı! İşte akılalmaz rüşvet düzeni
Son dakika haberler: İstanbul Kadıköy'de özellikle Bağdat Caddesi'ndeki esnafı ve inşaat sahiplerini haraca bağlayan belediye çalışanlarınıa yönelik rüşvet operasyonunda 194 kişi gözaltına alındı Rüşvet parasını 'metre', rüşvet alacak kişiyi ise 'sağlam arkadaş' olarak kodlayan şüphelilerin, topladıkları paraları 2 sivilin banka hesabına aktardıkları ortaya çıktı Şüphelilerden 6'sı Kadıköy Belediyesi'nde gıda denetim mühendisi, 48'i zabıta memuru. Suç örgütü liderinin zabıta memuru Abdulkadir K. olduğu belirlendi