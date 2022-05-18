Son dakika | CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde tarifeli rüşvet çarkı! İşte akılalmaz rüşvet düzeni

54'Ü DE KADIKÖY'DE GÖREV YAPIYOR

Rüşvet operasyonunda şüphelilerin çalışma sistemleri de İstanbul Emniyeti tarafından ortaya çıkarıldı. İddialara göre "rüşvet çarkını" yöneten şebekenin 54 üyesi, Kadıköy Belediyesi'nde görevli. 48'i zabıta memuru, 6'sı belediye mühendisi. Polisin tespitlerine göre şebeke üyeleri şöyle çalıştı: Zabıta komiserleri; rüşvet alacakları hedefteki esnafa ve inşaat firmalarının yetkililerine giderek eksiklerine ilişkin tespitler yaptı ve irtibat numaralarını vererek, "Bir sıkıntın olursa beni arayabilirsin" dedi.