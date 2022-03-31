Son dakika: Çöl tozuna dikkat! Hastalıkları tek tek sayan uzmanlar "Çok ciddi riskleri var" uyarısı yaptı

soluk borusu iltihabı, pnömoni, alerjik rinit ve silikoz, kardiyovasküler ve kardiyopulmoner hastalıklar dahil olmak üzere olumsuz sağlık etkileri oluşturması riski var. Konjonktivit, cilt tahrişi, meningokok hastalığı ve koksidiyoidomikoz da toz fırtınaları ile ilişkili" diye konuştu.