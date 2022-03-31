Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Çöl tozuna dikkat! Hastalıkları tek tek sayan uzmanlar "Çok ciddi riskleri var" uyarısı yaptı
Giriş Tarihi: 31.03.2022 21:45 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 21:50

Son dakika: Çöl tozuna dikkat! Hastalıkları tek tek sayan uzmanlar "Çok ciddi riskleri var" uyarısı yaptı

Son dakika haberleri: Türkiye'nin özellikle batı kesimleri Afrika'dan gelen çöl tozunun etkisi altına girdi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Türkan Özer, çöl tozunun inflamatuar ve alerjik akciğer hastalıkları için ciddi bir risk faktörü olabileceğini söyledi ve uyarıda bulundu: "Risk altındaki bireyler önlemlerini almalı. Açık havada spor yapmamalı, pencereler kapatılmalı, gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı, yüzümüz bol suyla yıkanmalı, bol sıvı tüketilmeli, tozun yükselmemesi için süpürmeden önce süpürülecek alan nemlendirilmeli."

DİDEM SEYMEN
Son dakika: Çöl tozuna dikkat! Hastalıkları tek tek sayan uzmanlar Çok ciddi riskleri var uyarısı yaptı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının Türkiye'ye giriş yaptığını açıkladı.

Son dakika: Çöl tozuna dikkat! Hastalıkları tek tek sayan uzmanlar Çok ciddi riskleri var uyarısı yaptı

İnsanların bu çöl tozuna organik maddelerle birlikte maruz kalması potansiyel akciğer enfeksiyonlarına neden olabilir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Çöl tozuna dikkat! Hastalıkları tek tek sayan uzmanlar Çok ciddi riskleri var uyarısı yaptı

Çöl tozunun toksik ve tahriş edici biyolojik alerjenler içerebileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Türkan Özer, "Tozda bulunan biyolojik olmayan bileşikler, solunum yolunda astım,

Son dakika: Çöl tozuna dikkat! Hastalıkları tek tek sayan uzmanlar Çok ciddi riskleri var uyarısı yaptı

soluk borusu iltihabı, pnömoni, alerjik rinit ve silikoz, kardiyovasküler ve kardiyopulmoner hastalıklar dahil olmak üzere olumsuz sağlık etkileri oluşturması riski var. Konjonktivit, cilt tahrişi, meningokok hastalığı ve koksidiyoidomikoz da toz fırtınaları ile ilişkili" diye konuştu.

Son dakika: Çöl tozuna dikkat! Hastalıkları tek tek sayan uzmanlar Çok ciddi riskleri var uyarısı yaptı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Türkan Özer

SON DAKİKA