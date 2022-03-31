Son dakika: Çöl tozuna dikkat! Hastalıkları tek tek sayan uzmanlar "Çok ciddi riskleri var" uyarısı yaptı

Son dakika haberleri: Türkiye'nin özellikle batı kesimleri Afrika'dan gelen çöl tozunun etkisi altına girdi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Türkan Özer, çöl tozunun inflamatuar ve alerjik akciğer hastalıkları için ciddi bir risk faktörü olabileceğini söyledi ve uyarıda bulundu: "Risk altındaki bireyler önlemlerini almalı. Açık havada spor yapmamalı, pencereler kapatılmalı, gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı, yüzümüz bol suyla yıkanmalı, bol sıvı tüketilmeli, tozun yükselmemesi için süpürmeden önce süpürülecek alan nemlendirilmeli."