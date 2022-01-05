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Haberler Yaşam Son dakika: Denizli'de korkunç olay! Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 05.01.2022 15:23 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 15:46

Son dakika: Denizli'de korkunç olay! Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Son dakika haberi: Denizli'de kısa bir süre önce ataması yapılan ve 6 gün önce ortadan kaybolan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, ailesi ve polis ekipleri tarafından ormanlık alandaki dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Son dakika: Denizli’de korkunç olay! Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

SON DAKİKA: DENİZLİ'DE KORKUNÇ OLAY! GENÇ HEMŞİRE BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 5 gün önce ailesine "Arkadaşlarıma gidiyorum" diyerek evden ayrıldı.

Son dakika: Denizli’de korkunç olay! Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan ve kısa süre önce İstanbul'a ataması yapılan Batuhan Yiğit'e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

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Son dakika: Denizli’de korkunç olay! Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

5 gün boyunca arama çalışmalarını sürdüren aile, 6. gününde Motosikletli Polis Timleri ile beraber Yiğit'i, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü buldu.

Son dakika: Denizli’de korkunç olay! Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Acı haber üzerine çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde aile ayakta durmakta güçlük çekti. Geniş çaplı önlem alan ekipler Yiğit'in cansız bedeninin bulunduğu yerde çalışmalar gerçekleştirdi.

Son dakika: Denizli’de korkunç olay! Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Sağlık ekipleri olay yerine gelerek fenalaşan aile yakınlarına müdahale ederken, Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Savcının incelemelerinin ardından Yiğit'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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