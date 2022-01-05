HaberlerYaşamSon dakika: Denizli'de korkunç olay! Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 05.01.2022 15:23Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 15:46
Son dakika: Denizli'de korkunç olay! Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Son dakika haberi: Denizli'de kısa bir süre önce ataması yapılan ve 6 gün önce ortadan kaybolan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, ailesi ve polis ekipleri tarafından ormanlık alandaki dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...