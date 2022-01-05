Son dakika: Denizli’de korkunç olay! Genç hemşire boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Sağlık ekipleri olay yerine gelerek fenalaşan aile yakınlarına müdahale ederken, Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Savcının incelemelerinin ardından Yiğit'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.