SON DAKİKA DEPREM: Sabah saatlerinde peş peşe korkutan deprem! 3 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklaması

Güncel son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika olarak açıklanıyor. İki kurumun aktardığı verilere göre; bugün de ülkemizde ve komşu ülkelerde meydana irili ufaklı sarsıntılar meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 05.53'te son dakika deprem meydana geldi. 5.0 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini son dakika depremin şiddetini 5.1 olarak duyurdu. İşte AFAD-Kandilli verilerine göre son dakika güncel depremler...