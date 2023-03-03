SON DAKİKA DEPREM: Sabah saatlerinde peş peşe korkutan deprem! 3 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler açıklaması

DEPREM SON DAKİKA: Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı onlarca artçı deprem meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika olarak açıklanıyor. Her gün milyonlarca kişi 'Deprem oldu mu?', 'Nerede kaç şiddetinde deprem oldu?' sorularının yanıtlarını arıyor. AFAD Kandilli verilerine göre; son deprem haberi Hatay'ın Antakya ilçesinden geldi. AFAD verilerine göre; bölgede 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte AFAD Ve Kandilli Rasathanesi'nden son depremler açıklaması...