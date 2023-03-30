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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD: Kandilli ve Afad ile 30 Mart 2023 son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 30.03.2023 22:36 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 22:36

SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD: Kandilli ve Afad ile 30 Mart 2023 son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Son dakika deprem mi oldu, nerede sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaşarak vatandaşlara anlık yeryüzü hareketlerini sunuyor. Ülkemiz dünyanın en hareketli deprem bölgeleri arasında yer alırken, Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası vatandaşlar sürekli olarak AFAD son depremler listesi araştırmasını yapıyor. Artçılar devam ediyor ve uzmanlar uzun bir süre daha artçıların devam edeceğini söylüyor. Peki, az önce deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? İşte son depremler listesi 30 Mart 2023

SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD: Kandilli ve Afad ile 30 Mart 2023 son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Kahramanmaraş depremi sonrası deprem bölgesinde sürekli artçı depremler meydana gelmesinden ötürü sürekli son dakika deprem mi oldu, az önce deprem mi oldu gibi sorular yanıt aramakta. İki büyük fay hattı üzerinde konumlanan Türkiye, büyük deprem tehlikesini barındırıyor. İşte 30 Mart 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD: Kandilli ve Afad ile 30 Mart 2023 son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD: Kandilli ve Afad ile 30 Mart 2023 son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD: Kandilli ve Afad ile 30 Mart 2023 son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD: Kandilli ve Afad ile 30 Mart 2023 son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

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