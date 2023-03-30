Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD: Kandilli ve Afad ile 30 Mart 2023 son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Giriş Tarihi: 30.03.2023 22:36 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 22:36

SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD: Kandilli ve Afad ile 30 Mart 2023 son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Son dakika deprem mi oldu, nerede sorusu yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaşarak vatandaşlara anlık yeryüzü hareketlerini sunuyor. Ülkemiz dünyanın en hareketli deprem bölgeleri arasında yer alırken, Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası vatandaşlar sürekli olarak AFAD son depremler listesi araştırmasını yapıyor. Artçılar devam ediyor ve uzmanlar uzun bir süre daha artçıların devam edeceğini söylüyor. Peki, az önce deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? İşte son depremler listesi 30 Mart 2023