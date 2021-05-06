SON DAKİKA | Deprem mi oldu ve kaç şiddetinde? 6 Mayıs AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının geçiş güzergahında yer alan Türkiye'de kara ve denizlerde meydana gelen son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Ege Denizi ve Akdeniz'de Muğla açıklarında peş peşe meydana gelen son dakika depremleri sonrası sarsıntıları hissedenler son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. 6 Mayıs Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde? soruları yanıtları ve tüm detaylar.