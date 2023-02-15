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Haberler Yaşam SON DAKİKA DEPREMLERİ ANLIK 15 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü şiddeti kaç? AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi
Giriş Tarihi: 15.02.2023 07:13 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 07:13

SON DAKİKA DEPREMLERİ ANLIK 15 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü şiddeti kaç? AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi

AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama işlemleri, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası hız kazandı. 10 ilde etkili olan depremlerin üstünden günler geçti ancak artçıları hala devam ediyor. Hal böyleyken depremin büyük yıkıma yol açtığı iller başta olmak üzere diğer tüm illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan veriler ile son dakika depremler saati, şiddeti, konumu ve derinliği gibi bilgilere erişilebiliyor. Peki, En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, 15 Şubat 2023 Son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREMLERİ ANLIK 15 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü şiddeti kaç? AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi

Son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncelleniyor. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremi 30 binden fazla vatandaşımızı hayattan kopardı. Asrın felaketi olarak nitelenen depremin 9. Gününde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altından çıkarılan her bir nefes umut aşılarken artçı sarsıntılar ise sürüyor. Felaketin ardından paniğe kapılan vatandaşlar ise afet bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye için az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte, 15 Şubat Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREMLERİ ANLIK 15 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü şiddeti kaç? AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi

PEŞ PEŞE İKİ BÜYÜK DEPREM!

Türkiye, 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

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SON DAKİKA DEPREMLERİ ANLIK 15 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü şiddeti kaç? AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde birçok ilde hissedilen deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

SON DAKİKA DEPREMLERİ ANLIK 15 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü şiddeti kaç? AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Şubat Salı akşamı yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

105 bin 505 vatandaşımızın yaralı olarak kurtarıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralılardan 13 bin 208'i halen hastanelerde tedavi altında olduğunu bildirdi.

SON DAKİKA DEPREMLERİ ANLIK 15 ŞUBAT | Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü şiddeti kaç? AFAD/KANDİLLİ son depremler listesi

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

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