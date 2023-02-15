AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama işlemleri, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası hız kazandı. 10 ilde etkili olan depremlerin üstünden günler geçti ancak artçıları hala devam ediyor. Hal böyleyken depremin büyük yıkıma yol açtığı iller başta olmak üzere diğer tüm illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan veriler ile son dakika depremler saati, şiddeti, konumu ve derinliği gibi bilgilere erişilebiliyor. Peki, En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, 15 Şubat 2023 Son depremler listesi…