Son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncelleniyor. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremi 30 binden fazla vatandaşımızı hayattan kopardı. Asrın felaketi olarak nitelenen depremin 9. Gününde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altından çıkarılan her bir nefes umut aşılarken artçı sarsıntılar ise sürüyor. Felaketin ardından paniğe kapılan vatandaşlar ise afet bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye için az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte, 15 Şubat Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi…