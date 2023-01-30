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Son dakika: Dev proje geri sayım! SABAH darülaceze projesinin ilk görüntülerine ulaştı: 'Dünyada eşi benzeri yok'
Giriş Tarihi: 30.01.2023 06:38
Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
06:41
Son dakika: Dev proje geri sayım! SABAH darülaceze projesinin ilk görüntülerine ulaştı: 'Dünyada eşi benzeri yok'
Son dakika haberi: Dünyada eşi benzeri olmayan, dünyaya örnek olacak olan, Darülaceze'nin misyonunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesinin temelini geçen yıl mayıs ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan attı. Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nden kaba inşaatın bittiğini gösteren ilk görüntülerini SABAH ile paylaşıp projenin detaylarını anlattı.