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Haberler Yaşam Son dakika: Dev proje geri sayım! SABAH darülaceze projesinin ilk görüntülerine ulaştı: 'Dünyada eşi benzeri yok'
Giriş Tarihi: 30.01.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 06:41

Son dakika: Dev proje geri sayım! SABAH darülaceze projesinin ilk görüntülerine ulaştı: 'Dünyada eşi benzeri yok'

Son dakika haberi: Dünyada eşi benzeri olmayan, dünyaya örnek olacak olan, Darülaceze'nin misyonunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesinin temelini geçen yıl mayıs ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan attı. Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nden kaba inşaatın bittiğini gösteren ilk görüntülerini SABAH ile paylaşıp projenin detaylarını anlattı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Son dakika: Dev proje geri sayım! SABAH darülaceze projesinin ilk görüntülerine ulaştı: ’Dünyada eşi benzeri yok’

Sultan II. Abdülhamid Han tarafından kurulduğu günden bu yana 128 yılda ihtiyaç sahiplerinin hizmet veren Darülaceze'nin misyonunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi Arnavutköy'deki 150 bin metrekarelik alanda kuruluyor.

Son dakika: Dev proje geri sayım! SABAH darülaceze projesinin ilk görüntülerine ulaştı: ’Dünyada eşi benzeri yok’

Projenin temeli ise geçen yıl mayıs ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. Başkan Erdoğan'ın tensipleriyle yürütülen dev proje hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Darülaceze Başkan Hamza Cebeci, projeyle ilgili detayları SABAH ile paylaştı.

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Son dakika: Dev proje geri sayım! SABAH darülaceze projesinin ilk görüntülerine ulaştı: ’Dünyada eşi benzeri yok’

DEV PROJENİN KABA İNŞAATI BİTTİ, MAYIS 2023'TE AÇILIYOR!

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nden kaba inşaatın bittiğini gösteren ilk görüntüleri SABAH ile paylaşan Cebeci, dokuz aylık hummalı bir çalışma sonucu dev projenin kaba inşaatının tamamlandığını belirterek projenin ortaya çıkış sürecini anlattı.

Son dakika: Dev proje geri sayım! SABAH darülaceze projesinin ilk görüntülerine ulaştı: ’Dünyada eşi benzeri yok’

Cebeci, "Bugünkü haliyle Darülaceze dünya standartlarının çok üstünde. Hiçbir Avrupa ülkesi buranın eş değeri değil ve buradaki ruhaniyet ve gönüllülük esası hiçbir Avrupa ülkesinde yok. Bu yeni proje ise Sayın Cumhurbaşkanımızı evinde ziyaret ettiğimde gündeme geldi.

Son dakika: Dev proje geri sayım! SABAH darülaceze projesinin ilk görüntülerine ulaştı: ’Dünyada eşi benzeri yok’

'Ecdattan bize kalmış şu anki Darülaceze'yi aşacak, sizin yaptığınız diğer eserlere de eş değerde olacak, bu alanda bir projeyi sürmez misiniz?' deyince Başkan Erdoğan hemen talimat vererek 'İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında iki yer tespit ediyoruz.

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