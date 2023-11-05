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Giriş Tarihi: 05.11.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 17:24

Son dakika: Dilan Polat ve Engin Polat dahil 12 kişi tutuklanmıştı! Ağlayarak cezaevine girdi: O anlar kamerada

Son dakika haberleri: Kara para aklama, vergi kaçırma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ile Engin Polat ve beraberindeki 18 şüpheli hakkında karar verildi. Mahkeme, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Tutuklananlar geniş güvenlik önlemleri altında Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirilirken, Dilan Polat'ın cezaevine girdiği sırada ağladığı görüldü. İşte o anlar...

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Son dakika: Dilan Polat ve Engin Polat dahil 12 kişi tutuklanmıştı! Ağlayarak cezaevine girdi: O anlar kamerada

Son dakika haberleri: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Son dakika: Dilan Polat ve Engin Polat dahil 12 kişi tutuklanmıştı! Ağlayarak cezaevine girdi: O anlar kamerada

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılık katına çıkarılan şüphelilerin, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 3 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alındı.

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Son dakika: Dilan Polat ve Engin Polat dahil 12 kişi tutuklanmıştı! Ağlayarak cezaevine girdi: O anlar kamerada

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüphelilerden 2'si ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle hakimliğe gönderildi.

Son dakika: Dilan Polat ve Engin Polat dahil 12 kişi tutuklanmıştı! Ağlayarak cezaevine girdi: O anlar kamerada

Şüpheli Dilan Polat'ın hakimlikte sorgusu sırasında fenalaşarak bayıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakimlik, ifadesi alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından hakkında tutuklanma kararı verilen Dilan Polat'ın, "Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdığı duyuldu.

Son dakika: Dilan Polat ve Engin Polat dahil 12 kişi tutuklanmıştı! Ağlayarak cezaevine girdi: O anlar kamerada

AĞLAYARAK CEZAEVİNE GİRDİ

Öte yandan, tutuklananlar geniş güvenlik önlemleri altında Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Polis ekipleri eşliğinde minibüsten indirilen Dilan Polat'ın gözyaşları içinde cezaevine girdiği görüldü.

Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi | Video

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