Son dakika: Dilan Polat ve Engin Polat dahil 12 kişi tutuklanmıştı! Ağlayarak cezaevine girdi: O anlar kamerada

Son dakika haberleri: Kara para aklama, vergi kaçırma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ile Engin Polat ve beraberindeki 18 şüpheli hakkında karar verildi. Mahkeme, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Tutuklananlar geniş güvenlik önlemleri altında Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirilirken, Dilan Polat'ın cezaevine girdiği sırada ağladığı görüldü. İşte o anlar...