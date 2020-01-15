Son dakika... Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Son dakika... Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Diyarbakır'da dehşet yaşandı! Diyarbakır'da ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kadın, polis tarafından evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Gelen son dakika bilgisine göre cinayet ile detayların ortaya çıkarılması için polis ekipleri çalışma başlattı. İşte korkunç cinayetin detayları.
Giriş Tarihi: 15.01.2020
09:58
Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
10:00
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