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  • Son dakika... Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Son dakika... 'da kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

'da dehşet yaşandı! Diyarbakır'da ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kadın, polis tarafından evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Gelen son dakika bilgisine göre ile detayların ortaya çıkarılması için polis ekipleri çalışma başlattı. İşte korkunç cinayetin detayları.

Giriş Tarihi: 15.01.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 10:00
Son dakika... Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan kişilerden haber alınamadığı ihbarı üzerine polis ekipleri, itfaiyenin yardımıyla verilen adresin kapısını açarak eve girdi.

Son dakika... Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Ekipler, evde yaptıkları aramada yerde yatar vaziyette bir kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesedin Melike Demirok'a ait olduğu ve kadının bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

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Son dakika... Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Öte yandan, Demirok'un yakınlarının 8 Ocak'ta polise kayıp müracaatında bulunduğu, dün Demirok ile eşi G. Demirok'un polis merkezine giderek kayıp kaydının düşürülmesi için başvurduğu öğrenildi.

Son dakika... Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Polis ekipleri suç aletini bulmak ve şüpheli G. Demirok'un yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Son dakika... Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
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Son dakika... Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Son dakika... Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
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