Son dakika: Dolandırıcılık çetesinin lideri ‘hayırsever işadamı’! Çetede komiser ve şarkıcı da var

Savcılığın hazırladığı iddianameye göre, Eren Şar'ın üzerine kayıtlı herhangi bir işyeri, menkul, gayrimenkul, motorlu araç veya kazanç sağlayacağı herhangi bir durumu yoktu. Resmi bir gelir kaynağı olmayan Şar'ın banka hesaplarında da kayda değer bir hareket görülmedi. İddianamede Eren Şar hakkında şu ifadelere yer verildi:



