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Haberler Yaşam Son dakika | Düzce'deki deprem paniği 2 can aldı! Bir kalp krizi bir düşme vakası
Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 11:59

Son dakika | Düzce'deki deprem paniği 2 can aldı! Bir kalp krizi bir düşme vakası

Son dakika deprem haberleri: Bugün sabaha doğru Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04:08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklara döküldü. Bazı vatandaşlar camlardan atlayarak yaralanırken yaşadığı panik ve korku nedeniyle 2 vatandaşımız kayatını kaybetti. İşe Düzce'deki depremin görüntüleri ilgili son dakika haberleri

Son dakika | Düzce’deki deprem paniği 2 can aldı! Bir kalp krizi bir düşme vakası

Son dakika Düzce deprem haberleri: Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu.

Depremde yaşanan korku ve panik nedeniyle 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.

İşte Düzce'deki depremin etkisi, sarsıntının ardından yaşanan görüntüler ve son dakika haberleri...

Son dakika | Düzce’deki deprem paniği 2 can aldı! Bir kalp krizi bir düşme vakası

SON DAKİKA | DEPREM ANINDA KAÇARKEN DÜŞÜP KAFASINI ÇARPTI

Düzce'de meydana gelen deprem esnasında düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 ve Çilimli ilçesinde 4,7 büyüklüklerindeki deprem esnasında evden çıkmaya çalıştı.

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Son dakika | Düzce’deki deprem paniği 2 can aldı! Bir kalp krizi bir düşme vakası

DAİRE ÇIKIŞINDAKİ TALİHSİZ KAZADA BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Dairenin çıkışında dengesini kaybeden Çelebi, düşme sonucu kafasını merdivene çarptı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Son dakika | Düzce’deki deprem paniği 2 can aldı! Bir kalp krizi bir düşme vakası

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika | Düzce’deki deprem paniği 2 can aldı! Bir kalp krizi bir düşme vakası

KALP KRİZİNDEN VEFAT ETTİ

Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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