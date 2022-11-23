Son dakika | Düzce’deki deprem paniği 2 can aldı! Bir kalp krizi bir düşme vakası

Son dakika Düzce deprem haberleri: Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu.

Depremde yaşanan korku ve panik nedeniyle 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.

İşte Düzce'deki depremin etkisi, sarsıntının ardından yaşanan görüntüler ve son dakika haberleri...