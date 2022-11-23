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Son dakika | Düzce'deki deprem paniği 2 can aldı! Bir kalp krizi bir düşme vakası
Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:59
Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
11:59
Son dakika | Düzce'deki deprem paniği 2 can aldı! Bir kalp krizi bir düşme vakası
Son dakika deprem haberleri: Bugün sabaha doğru Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04:08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar sokaklara döküldü. Bazı vatandaşlar camlardan atlayarak yaralanırken yaşadığı panik ve korku nedeniyle 2 vatandaşımız kayatını kaybetti. İşe Düzce'deki depremin görüntüleri ilgili son dakika haberleri