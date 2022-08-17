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Haberler Yaşam Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! ‘Bütün dünya yerlerde sürüklenerek katledilişini izledi’
Giriş Tarihi: 17.08.2022 17:59 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 18:42

Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! ‘Bütün dünya yerlerde sürüklenerek katledilişini izledi’

Son dakika haberi: Takvimler 27 Ocak'ı gösterdiğine Beşiktaş'ın eski yöneticisi, Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Öldürülmesine ilişkin davanın ikinci gününde, Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun avukatı Murat Akyüzoğlu ise, "Maktul aynı zamanda benim yeğenimdir. Benim yeğenim yerlerde sürüklenerek katledildi. Bütün dünya bunu izledi" diye konuştu. Olay günü Mahmutyazıcıoğlu'nun yanında olan şoförü Murat Bilmez de cinayete ilişkin şoke eden detayları anlattı. İşte Türkiye'nin gündemine oturan olayın detayları…

DENİZ YUSUFOĞLU
AJANSLAR
Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! ‘Bütün dünya yerlerde sürüklenerek katledilişini izledi’

Beşiktaş'ın eski yöneticisi, Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Bakırköy 12'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın ikinci gününe Maktul Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu katıldı. Tutuklu bulunan 10 sanık bulundukları cezaevinden getirilirken 10 tutuksuz sanık ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! ‘Bütün dünya yerlerde sürüklenerek katledilişini izledi’

"OLAY ÖNCESİNDE ŞAFAK AĞABEY ECE YENGE '10 15 DAKİKAYA KALKARIZ'DEDİ"

Olay günü Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yanında olan şoförü Murat Bilmez, "Ben normalde çevre mühendisiydim. İş bulamadığım için şoförlük yapıyordum. Normalde ben Ece Erken'in şoförüyüm.

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Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! ‘Bütün dünya yerlerde sürüklenerek katledilişini izledi’

Şafak Bey'in de şoförü dayım olur. Ancak o gün izinli olduğu için Şafak Ağabeyinin şoförlüğünü ben yaptım. Olay öncesinde de Fikret Orman geldi bir süre sonra gitti. Daha sonra Ece yenge Şafak Ağabeyi aradı. Şafak Ağabey de '10-15 dakikaya kalkarız' demişti" diye konuştu.

Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! ‘Bütün dünya yerlerde sürüklenerek katledilişini izledi’

"KADİR BENİ VURDUKTAN SONRA 'YAPMA ABİ, NE YAPIYORSUN' DEDİM"

Olay esnasında mekana ilk olarak Kadir ve Serkan'ın geldiğini söyleyen Murat Bilmez, "Şafak Ağabey ile selamlaştılar, ben birbirlerini tanıyorlar sandım. Kadir masaya hızlı bir şekilde gelip oturdu. Ali ve Seccad da geldi ortam kalabalıklaşınca ben de masaya doğru döndüm. Kadir ile Şafak Ağabey konuşuyordu. Kadir 'Dedin mi? Demedin mi ?' diyordu.

Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! ‘Bütün dünya yerlerde sürüklenerek katledilişini izledi’

Şafak Ağabeyi de 'Desem ne olacak, demesem ne olacak' diyordu. Kadir elini Şafak Ağabeyin omzuna attı. Şafak Ağabey de küfürlü bir şekilde 'çıkıp gidin' dedi ve kovdu. Kadir o esnada Şafak Ağabeye sıktı. Ben o sırada 'ne oluyor' dedim ve ayağa kalktım. Bana da sıktı, kalktığım yere düştüm. Çok şey hatırlamıyorum.

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