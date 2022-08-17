Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! ‘Bütün dünya yerlerde sürüklenerek katledilişini izledi’

Son dakika haberi: Takvimler 27 Ocak'ı gösterdiğine Beşiktaş'ın eski yöneticisi, Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Öldürülmesine ilişkin davanın ikinci gününde, Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun avukatı Murat Akyüzoğlu ise, "Maktul aynı zamanda benim yeğenimdir. Benim yeğenim yerlerde sürüklenerek katledildi. Bütün dünya bunu izledi" diye konuştu. Olay günü Mahmutyazıcıoğlu'nun yanında olan şoförü Murat Bilmez de cinayete ilişkin şoke eden detayları anlattı. İşte Türkiye'nin gündemine oturan olayın detayları…