Son dakika: Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti! ‘Bütün dünya yerlerde sürüklenerek katledilişini izledi’

Şafak Ağabeyi de 'Desem ne olacak, demesem ne olacak' diyordu. Kadir elini Şafak Ağabeyin omzuna attı. Şafak Ağabey de küfürlü bir şekilde 'çıkıp gidin' dedi ve kovdu. Kadir o esnada Şafak Ağabeye sıktı. Ben o sırada 'ne oluyor' dedim ve ayağa kalktım. Bana da sıktı, kalktığım yere düştüm. Çok şey hatırlamıyorum.