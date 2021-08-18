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Haberler Yaşam SON DAKİKA || Eda Nur Kaplan intihar etmedi mi? Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı iddia!
Giriş Tarihi: 18.08.2021 12:30 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 12:36

SON DAKİKA || Eda Nur Kaplan intihar etmedi mi? Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı iddia!

Ankara'da iddialara göre; iki kişinin tecavüzüne uğrayan Eda Nur Kaplan, canına kıymıştı. Talihsiz genç kızın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar…

SON DAKİKA || Eda Nur Kaplan intihar etmedi mi? Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı iddia!

Tarihler 7 Ağustos 2021'i gösterdiğinde Ankara Çankaya'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Yusuf G., ve Mehmet A.'nın tecavüz ettiği Eda Nur Kaplan, arkadaşının 15'inci kattaki evinden atlayıp canına kıydı.

SON DAKİKA || Eda Nur Kaplan intihar etmedi mi? Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı iddia!

Türkiye'nin konuştuğu olayda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 18 yaşında hayata veda eden talihsiz genç kızın annesi, intihar olayının gerçekleştiği evde bulunan kişiler hakkında suç duyusunda bulundu.

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SON DAKİKA || Eda Nur Kaplan intihar etmedi mi? Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı iddia!

Gerekçe olarak da kızının kendisine 4 saat arayla gönderdiği mesajları sundu.

SON DAKİKA || Eda Nur Kaplan intihar etmedi mi? Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı iddia!

Konuyla ilgili çok önemli bilgiler veren avukat Begüm Ece Pazarcı ise şu açıklamaları yaptı;

SON DAKİKA || Eda Nur Kaplan intihar etmedi mi? Türkiye’nin konuştuğu olayda çarpıcı iddia!

Dosyada araştırılması gereken hususlar var. İntihar günü Eda Nur, saat 8 gibi annesine "Her şey yoluna girecek. İyiyim. Sen de üzülme. Yarın kahvaltı hazırla yanına geleceğim" diye mesaj atıyor. Ertesi gün için annesiyle plan yapıyor.

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