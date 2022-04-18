SON DAKİKA: Ege Denizi’nde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD son dakika duyurdu! Ege Denizi'nde deprem oldu. Depremin şiddeti 3.9 olarak belirtilirken derinliği ise 7.39 km olarak ölçüldü. Bu noktada; vatandaşlar en son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.