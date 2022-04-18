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SON DAKİKA: Ege Denizi'nde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 18.04.2022 13:27
Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
13:27
AFAD'tan gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde deprem oldu. Depremin şiddeti 3.9 olarak ölçülürken derinliği 7.39 km olarak belirtildi. Art arda sarsıntıların yaşanması nedeniyle son depremler listesi merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. İşte 18 Nisan 2022 son depremler listesi son dakika gelişmeleri.