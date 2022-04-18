Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Ege Denizi'nde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 18.04.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 13:27

SON DAKİKA: Ege Denizi'nde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD'tan gelen son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde deprem oldu. Depremin şiddeti 3.9 olarak ölçülürken derinliği 7.39 km olarak belirtildi. Art arda sarsıntıların yaşanması nedeniyle son depremler listesi merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. İşte 18 Nisan 2022 son depremler listesi son dakika gelişmeleri.

SON DAKİKA: Ege Denizi’nde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD son dakika duyurdu! Ege Denizi'nde deprem oldu. Depremin şiddeti 3.9 olarak belirtilirken derinliği ise 7.39 km olarak ölçüldü. Bu noktada; vatandaşlar en son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

SON DAKİKA: Ege Denizi’nde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

EGE DENİZİ'NDE DEPREM!

#Deprem Büyüklük : 3.9 (Mw) Yer : Ege Denizi, Tarih-Saat : 18.04.2022, 12:57:16 TSİ Enlem : 35.5741 N Boylam : 25.1565 E Derinlik : 7.39 km

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Ege Denizi’nde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Ege Denizi’nde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA: Ege Denizi’nde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
SON DAKİKA