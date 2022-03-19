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Haberler Yaşam Son dakika: Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşlarının cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 19.03.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 11:14

Son dakika: Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşlarının cezası belli oldu

İstanbul Sultangazi'de arkadaşlarıyla dışarı çıktıktan sonra uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Çakal'ın arkadaşları olan 4 şüpheli hakkında 'ihmalle adam öldürmek' suçlamasıyla 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA
Son dakika: Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşlarının cezası belli oldu

SON DAKİKA: ELİF ÇAKAL UÇURUMDAN DÜŞÜP ÖLMÜŞTÜ! ARKADAŞLARININ CEZASI BELLİ OLDU

Soruşturmada tespit edilen görüntülerde Elif Çakal'ı ölümünden önce döven şüphelilerden Senem T. (17) ile Tuana Y. (15) İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi, şüpheliler Gürkan K. (22) ile Ufuk B.'nin (21) ise 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı öğrenildi.

Son dakika: Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşlarının cezası belli oldu

Eski bir maden ocağında cesedi bulunan Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, olay günü arkadaşları tarafından dövüldüğünü gösteren cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıkmıştı.

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Son dakika: Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşlarının cezası belli oldu

Elif iki kız arkadaşı tarafından dövülürken bir erkek arkadaşının da olayı kameraya çektiği belirlenmişti.

Son dakika: Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşlarının cezası belli oldu

ELİF'İ SUÇLADILAR

Şüpheliler ifadelerinde, kavgayı Elif Çakal'ın küfür ederek kavgayı başlattığını ileri sürdüler.

Son dakika: Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşlarının cezası belli oldu

Kavgayı ayırdıktan sonra Elif'in uçuruma doğru yürümeye başladığını söyleyen şüpheliler,

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