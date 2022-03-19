Haberler
Yaşam
Son dakika: Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşlarının cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 19.03.2022 11:11
Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
11:14
Son dakika: Elif Çakal uçurumdan düşüp ölmüştü! Arkadaşlarının cezası belli oldu
İstanbul Sultangazi'de arkadaşlarıyla dışarı çıktıktan sonra uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Çakal'ın arkadaşları olan 4 şüpheli hakkında 'ihmalle adam öldürmek' suçlamasıyla 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.