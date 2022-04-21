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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 2022 tarihi belli oldu! Emekli ikramiyeleri bu ay hesaplara yatacak mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 21.04.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 15:17

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 2022 tarihi belli oldu! Emekli ikramiyeleri bu ay hesaplara yatacak mı, ne zaman yatacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli Ramazan ayının sonlarına gelmemiz ile birlikte 'emekli bayram ikramiye tarihi ve miktarı' ile ilgili araştırmalara başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TBMM grup toplantısında emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu ve merak edilenleri cevapladı. Başkan Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in dün katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi. Öte yandan Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatması beklenen emekli bayram ikramiyesi tarihi de belli oldu. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri bu ayın kaçında hesaplara yatacak? İşte detaylar;

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 2022 tarihi belli oldu! Emekli ikramiyeleri bu ay hesaplara yatacak mı, ne zaman yatacak?

Ramazan bayramı için artık geri sayım başladı. Mübarek Ramazan ayının sonlarına gelirken, Ramazan bayramı öncesi ödenecek olan emekli bayram ikramiye tarihi ve ücreti merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz senelerde 1100 TL olarak iki kez ödenen ikramiyelerin bu seneki miktarı net değildi. Başkan Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in dün katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi ve akıllardaki soru işaretlerini gidermiş oldu. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri bu ayın kaçında hesaplara yatacak? İşte detaylar;

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 2022 tarihi belli oldu! Emekli ikramiyeleri bu ay hesaplara yatacak mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Emekli bayram ikramiyesi için açıklamalar peş peşe geliyor. Bayram ikramiyeleri konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarını destekledi. Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in dün katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi. Erdoğan, "Çalışma Bakanım ne dediyse doğrudur." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 2022 tarihi belli oldu! Emekli ikramiyeleri bu ay hesaplara yatacak mı, ne zaman yatacak?

BAKAN BİLGİN 'EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI' İÇİN NE DEMİŞTİ?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin dün katıldığı NTV canlı yayınında, "Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 2022 tarihi belli oldu! Emekli ikramiyeleri bu ay hesaplara yatacak mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 2022 tarihi belli oldu! Emekli ikramiyeleri bu ay hesaplara yatacak mı, ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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