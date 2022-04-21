Haberler Yaşam SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi 2022 tarihi belli oldu! Emekli ikramiyeleri bu ay hesaplara yatacak mı, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 21.04.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 15:17

Türkiye'de milyonlarca emekli Ramazan ayının sonlarına gelmemiz ile birlikte 'emekli bayram ikramiye tarihi ve miktarı' ile ilgili araştırmalara başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TBMM grup toplantısında emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu ve merak edilenleri cevapladı. Başkan Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in dün katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi. Öte yandan Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatması beklenen emekli bayram ikramiyesi tarihi de belli oldu. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri bu ayın kaçında hesaplara yatacak? İşte detaylar;