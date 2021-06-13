SON DAKİKA: Emekli maaş zammı netleşiyor! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam miktarı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte, emekli maaş zammı için sadece bir veri kaldı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak. 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olurken bu rakam memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacaklarını kesinleştirdi. Peki, SSK ve BAĞKUR Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar;