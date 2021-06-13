SON DAKİKA: Emekli maaş zammı netleşiyor! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

SSK ve BAĞ-KUR Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere emekli ve memurlar her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarında ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon oranı açıklanırken, bu oran yüzde 6.39 oldu. Peki, SSK ve BAĞKUR Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte emekli temmuz maaş zammı