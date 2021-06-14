SON DAKİKA: Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ne kadar olacak? Temmuz ayı 2021 Memur - Emekli zammı için geri sayım sürüyor!

Emekli maaşları zam oranı için son dakika açıklamaları bekleniyor. Her sene olduğu gibi enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan zam Temmuz ayı itibarıyla maaşlara yansıtılacak. Bu noktada Haziran'ın sonuna yaklaşırken gözler bu ayın verilerine çevrildi. 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak açıklanmıştı. Öte yandan "Temmuz ayı SSK, BAĞKUR Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olur?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte SSK, BAĞKUR Emekli ve memur maaş zammı ve tüm detaylar…