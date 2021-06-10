SON DAKİKA: Emekli Temmuz maaş zammı netleşiyor! SSK ve BAĞKUR Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri, milyonlarca vatandaşın takibinde bulunuyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte, emekli maaş zammı için sadece bir veri kaldı. Temmuz ayının yaklaşması ve şu ana kadar açıklanan 5 aylık enflasyon verisi doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olurken bu rakam memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacaklarını kesinleştirdi. Peki, SSK ve BAĞKUR Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar;