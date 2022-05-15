Son dakika | Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi

KİRACILARI EVE KİLİTLEDİ! POLİSE GİTTİ

Dairenin kapısını 3 kiracının üzerine kilitleyen ev sahibi, şikayetçi olmak için polis karakoluna gitti. Evde mahsur kalan kiracılar ise itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye durumu anlayınca ayrıldı. Fakat ev sahibi ile evdeki kaçak kiracılar arasında kavga çıktı. Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'taki bir apartmanda yaşanan olayda, yaklaşık 2 ay önce dairesini kiraya veren ev sahibi, kiracısının evin odalarını yüksek ücret karşılığında başka kişilere kiraladığını öğrendi.