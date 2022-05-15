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Haberler Yaşam Son dakika | Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi
Giriş Tarihi: 15.05.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 12:04

Son dakika | Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi

Son dakika haberi... İstanbul Avcılarda eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Kiraladığı evin odalarını farklı kişilere yüksek fiyatlarda oda oda kiraya verdi. Ev sahibi olayı öğrenince çılgına döndü. Dairenin kapısını üç kiracının üzerine kilitleyen ev sahibi karakola gitti, kiracılar itfaiyeyi aradı.

Son dakika | Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi

İstanbul Avcılar'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Kiracı evin odalarını yüksek fiyata başkalarına kiraladı. Ev sahibi çılgına döndü.

Son dakika | Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi

ODA ODA KİRALADI

Avcılar'da bir apartmanda, ev sahibi ile kiracılar arasında benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Kiraladığı evin odalarını farklı kişilere, yüksek ücretlerle oda oda kiraya veren kiracı, ev sahibiyle tartıştı.

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Son dakika | Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi

KİRACILARI EVE KİLİTLEDİ! POLİSE GİTTİ

Dairenin kapısını 3 kiracının üzerine kilitleyen ev sahibi, şikayetçi olmak için polis karakoluna gitti. Evde mahsur kalan kiracılar ise itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye durumu anlayınca ayrıldı. Fakat ev sahibi ile evdeki kaçak kiracılar arasında kavga çıktı. Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'taki bir apartmanda yaşanan olayda, yaklaşık 2 ay önce dairesini kiraya veren ev sahibi, kiracısının evin odalarını yüksek ücret karşılığında başka kişilere kiraladığını öğrendi.

Son dakika | Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi

Ev sahibi evi kiraya verdiği 3 kişiyle önce tartıştı, sonra da üzerlerine kapıyı kilitleyerek, Avcılar Polis Merkezi'ne gitti. İçeride kilitli kalan kiracılar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, evde mahsur kaldıkları ihbarında bulundu.

Son dakika | Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi

KAÇMASINLAR DİYE KİLİTLEDİĞİNİ BELİRTTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ev sahibi ile kiracılar arasında anlaşmazlık yaşandığını öğrenince müdahalede bulunmadı. Ev sahibi, polise şikayette bulunduğunu, kiracıların kaçmasını engellemek için kapıyı kilitlediğini anlattı.

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