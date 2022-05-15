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Son dakika | Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi
Giriş Tarihi: 15.05.2022 12:04
Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
12:04
Son dakika | Eşine az rastlanır olay! Ev sahibi çılgına döndü: Kiracının üzerine kapıyı kilitledi
Son dakika haberi... İstanbul Avcılarda eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Kiraladığı evin odalarını farklı kişilere yüksek fiyatlarda oda oda kiraya verdi. Ev sahibi olayı öğrenince çılgına döndü. Dairenin kapısını üç kiracının üzerine kilitleyen ev sahibi karakola gitti, kiracılar itfaiyeyi aradı.