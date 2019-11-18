Son dakika: Eski eşini yaralayıp, fırıncıyı öldüremüştü... O zanlı adliyeye çelik yelekle getirildi!

Bu süreçte eski eşini takip etmeye devam ettiğini anlatan Süleyman D., şunları söyledi:

"Eski eşimi yine takip ediyordum, çocuklarıma kanıtlamak için. Olaydan bir gün önce Fazlı A. beni aradı 'ben de geleyim' dedi. Onu da yanıma alıp, eşimin evini takip ettik. Eşim evden çıkıp aracıyla harekete geçti. Benim denetim serbestliğim olduğu için, bir de eşimin uzaklaştırma kararı var, 10 metre yakınına gitmem yasaktı. Elektronik kelepçe bozuktu. Bu yüzden ben uzaktan takip ettim, yine Fazlı, eşimi ve Fatih'i araçlarıyla yan yana durmuş konuşurken görmüş, bana söyledi. Olay sabahı saat 07.00 gibi Fazlı ile kiralık otomobille eski eşimin evinin sokağına girdim. Bu sırada evden çıktığını gördük. Bizi görünce kaçmaya çalıştı. Benim amacım arabaya alıp, konuşmaktı. O bana saldırınca arbede çıktı. Sonra yine kaçmaya başlayınca ben otomobilde bulunan ruhsatsız pompalı tüfekle hedef gözetmeden sadece durdurmak için ateş ettim. O da eski eşime isabet etti. Onu kanlar içinde görünce sinirlendim, Fatih'in yüzünden olduğu için direkt çalıştığı fırına gidip 'senin yüzünden eşimi vurdum, bunun suçlusu sensin' diyerek, rastgele ateş açıp, olay yerinden çıkıp otomobil ile Altıntaş ilçesi Üçhöyük Köyü'ne gittim. Daha sonra polisler gelip, beni aldı."