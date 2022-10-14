Son dakika: Eve giren hırsız boğazını kesmişti! Büşra öğretmen yaşadığı kabusu anlattı

Olay, 29 Eylül günü İstanbul Fatih'te meydana geldi 29 yaşındaki Büşra Y., matematik öğretmeni olarak çalışıyor ve Aksaray'da tek başına ikamet ediyordu. Sabah saatlerinde genç kadın ikametinde sesler duyarak uyandı ve evde bir erkek şahısla karşılaştı.



