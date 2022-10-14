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Son dakika: Eve giren hırsız boğazını kesmişti! Büşra öğretmen yaşadığı kabusu anlattı
Giriş Tarihi: 14.10.2022 08:02
Güncelleme Tarihi: 14.10.2022
08:05
Son dakika: Eve giren hırsız boğazını kesmişti! Büşra öğretmen yaşadığı kabusu anlattı
Son dakika haberi: İstanbul Aksaray'da yalnız yaşayan öğretmen Büşra Y.'nin yaşadığı daireye 29 Eylül günü sabaha karşı giren sabıkalı hırsız Fırat P., genç kadına kâbusu yaşattı. Günlerce yoğun bakımda kalan öğretmen, hayati tehlikeyi atlatıp iyiye gidince polise yaşadığı korkunç anları anlattı...