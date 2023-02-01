Haberler Yaşam Son dakika: FETÖ'nün karanlık adamına İsveç koruması! En gizli bilgilere sahip: SABAH, Malmö'de görüntüledi

Giriş Tarihi: 01.02.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 06:30

Son dakika: FETÖ'nün karanlık adamına İsveç koruması! En gizli bilgilere sahip: SABAH, Malmö'de görüntüledi

Son dakika haberleri: SABAH, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesinde 10 milyon lira ile kırmızı kategoride yer alan Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Karanlık Kurulu" olarak da bilinen "Başyüceler Şurası" üyesi ve eski İsrail imamı Harun Tokak'ı saklandığı İsveç'te görüntüledi. Hakkında Interpol'den kırmızı bülten talebiyle aranmasını talep ettiğimiz Tokak, Türkiye'nin kendisini İsveç'ten iadesini istemesi üzerine, ikamet ettiği başkent Stockholm'e 600 kilometre uzaklıktaki liman kenti Malmö'ye taşınmak zorunda kaldı.