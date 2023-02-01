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Haberler Yaşam Son dakika: FETÖ'nün karanlık adamına İsveç koruması! En gizli bilgilere sahip: SABAH, Malmö'de görüntüledi
Giriş Tarihi: 01.02.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 06:30

Son dakika: FETÖ'nün karanlık adamına İsveç koruması! En gizli bilgilere sahip: SABAH, Malmö'de görüntüledi

Son dakika haberleri: SABAH, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesinde 10 milyon lira ile kırmızı kategoride yer alan Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Karanlık Kurulu" olarak da bilinen "Başyüceler Şurası" üyesi ve eski İsrail imamı Harun Tokak'ı saklandığı İsveç'te görüntüledi. Hakkında Interpol'den kırmızı bülten talebiyle aranmasını talep ettiğimiz Tokak, Türkiye'nin kendisini İsveç'ten iadesini istemesi üzerine, ikamet ettiği başkent Stockholm'e 600 kilometre uzaklıktaki liman kenti Malmö'ye taşınmak zorunda kaldı.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Son dakika: FETÖ’nün karanlık adamına İsveç koruması! En gizli bilgilere sahip: SABAH, Malmö’de görüntüledi

Son dakika haberleri: Terör örgütü FETÖ'nün tepe yöneticilerini yurtdışında birer birer görüntüleyen SABAH, bu kez örgütün sözde 'Başyüceler Şurası'nın Lordu', 'İsrail İmamı' Harun Tokak'ı buldu.

Son dakika: FETÖ’nün karanlık adamına İsveç koruması! En gizli bilgilere sahip: SABAH, Malmö’de görüntüledi

Üstelik Tokak'ı; bir yandan NATO'ya üye olmak isterken, öte yandan terör ve provokasyonlara göz yuman İsveç'te, başkent Stockholm'ün 600 kilometre güneyindeki Malmö kentinde bulup, görüntüledik.

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Son dakika: FETÖ’nün karanlık adamına İsveç koruması! En gizli bilgilere sahip: SABAH, Malmö’de görüntüledi

SABAH, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ile kırmızı kategoride yer alan FETÖ'nün "Karanlık Kurulu" olarak da bilinen "Başyüceler Şurası", "İstişare Heyeti" üyesi ve İsrail imamı Harun Tokak'ı (67) saklandığı inini de buldu.

Son dakika: FETÖ’nün karanlık adamına İsveç koruması! En gizli bilgilere sahip: SABAH, Malmö’de görüntüledi

Özel İstihbarat ekibimiz; FETÖ'ye ait kapatılan Türkiye Gazeteciler Ve Yazarlar Vakfı'nda uzun yıllar başkanlık yaptıktan sonra İsrail'in kontrolünde bulunan Kudüs'te örgüte ait kapatılan Kimse Yok mu Derneği Orta Doğu Koordinatörü kılıfı altında 'İsrail İmamı' olarak yıllarca görev yapan firari Harun Tokak'ı bulmak için özel bir çalışma başlattı.

Son dakika: FETÖ’nün karanlık adamına İsveç koruması! En gizli bilgilere sahip: SABAH, Malmö’de görüntüledi

Ekibimiz; Tokak'ın FETÖ'nün 17-25 Aralık emniyet ve yargı operasyonlarından önce gittiği Kudüs'ten bir daha Türkiye'ye dönmediğini tespit etti.

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