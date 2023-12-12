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Haberler Yaşam Son dakika: Futbolcuların dolandırılması olayında çarpıcı detay! Kamera görüntülerinin bir kısmı kayıp çıktı
Giriş Tarihi: 12.12.2023 06:55 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 06:55

Son dakika: Futbolcuların dolandırılması olayında çarpıcı detay! Kamera görüntülerinin bir kısmı kayıp çıktı

Futbol dünyasının ünlü isimlerini, hayali fon kurarak milyonlarca dolar dolandırdığı ileri sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan'ın müdürlük yaptığı banka şubesinin güvenlik kamera görüntülerine ilişkin hazırlanan tespit tutanağında, birçok tarihte 'banka müdürünün odasını gören kamera görüntülerine kayıtlı video programının düzgün çalışmaması nedeniyle ulaşılamadığı' ortaya çıktı. Banka yönetiminin görüntüleri 10 Nisan'da Levent şubesinden almasına rağmen 18 gün sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ettiği anlaşıldı.

Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Futbolcuların dolandırılması olayında çarpıcı detay! Kamera görüntülerinin bir kısmı kayıp çıktı

Futbol dünyasının ünlü isimlerini, hayali fon kurarak milyonlarca dolar dolandırdığı ileri sürülen eski banka müdürü Seçil Erzan hakkında dosyaya şok detaylar girdi. Erzan'ın müdürlük yaptığı banka şubesinin güvenlik kamera görüntülerine ilişkin hazırlanan tespit tutanağında, birçok tarihte 'banka müdürünün odasını gören kamera görüntülerine kayıtlı video programının düzgün çalışmaması nedeniyle ulaşılamadığı' ortaya çıktı.

Son dakika: Futbolcuların dolandırılması olayında çarpıcı detay! Kamera görüntülerinin bir kısmı kayıp çıktı

Görüntü inceleme tutanaklarında, 2 adet materyal içerisinde herhangi bir kamera kayıt görüntüsünün olmadığı tespit edilirken, 7 adet materyalde, CD üzerindeki kamera saatlerine ait bilgilerin içeriğindeki kamera kayıt görüntüleriyle uyuşmadığı belirlendi.

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Son dakika: Futbolcuların dolandırılması olayında çarpıcı detay! Kamera görüntülerinin bir kısmı kayıp çıktı

Özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan'ın çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Son dakika: Futbolcuların dolandırılması olayında çarpıcı detay! Kamera görüntülerinin bir kısmı kayıp çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatla Erzan'ın çalıştığı şubenin kamera görüntü kayıtlarını talep etti. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla kamera görüntülerinde yapılan incelemede çarpıcı detaylar yer aldı.

Son dakika: Futbolcuların dolandırılması olayında çarpıcı detay! Kamera görüntülerinin bir kısmı kayıp çıktı

'SAAT ARALIKLARI EKSİK'

Görüntü tutanaklarında, kamera görüntülerinin bazı gün ve saat aralıklarının eksik olduğu ve görüntü kayıplarının bulunduğu tespit edildi. Tutanaklarda, 4 Nisan 2023'te 11:55-17:00 saatleri arasında yapılan incelemede, 12:34-12:46 saatleri arasında görüntü kaybı olduğuna ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı.

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