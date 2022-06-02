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Haberler Yaşam Son dakika: Galata Kulesi'nde kendini yakan adam öldü! Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu!
Giriş Tarihi: 02.06.2022 12:35 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 12:49

Son dakika: Galata Kulesi'nde kendini yakan adam öldü! Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu!

Son dakika haberi: Galata Kulesi'nde kendini yakan adam hastanede tedavi altına alınmıştı. 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. İşte son dakika haberinin detayları

Son dakika: Galata Kulesi’nde kendini yakan adam öldü! Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu!

Son dakika haberi: Korkunç olay önceki gün Galata Kulesi'nin önünde yaşandı. Eline plastik bir orak alan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, kıyafetine önce tiner döktü ardından da kendini ateşe vermişti.

Son dakika: Galata Kulesi’nde kendini yakan adam öldü! Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu!

Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna dönmüştü. Görenleri şoke olduğu olayda yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

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Son dakika: Galata Kulesi’nde kendini yakan adam öldü! Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu!

Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığılmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti.

Son dakika: Galata Kulesi’nde kendini yakan adam öldü! Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu!

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı.

Son dakika: Galata Kulesi’nde kendini yakan adam öldü! Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu!

Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yanıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilmişti.

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