SON DAKİKA | Gaziantep ve Kilis’i ’Süper hücre’ vurdu! Korkutan manzara: Meteoroloji’den 11 ile sarı ve turuncu uyarı

Adıyaman ve Şanlıurfa'nın ardından şiddetli yağışlar Kilis ve Gaziantep'te etkili oldu. Şiddetli yağmur ve dolunun etkili olduğu kentlerde cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kilis ve Gaziantep'te süper hücre fırtınası yaşandığı belirtilirken, gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak, görenlere ''Gök delindi'' yorumlarına neden oldu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 11 il için sarı ve turuncu uyarıda bulundu.