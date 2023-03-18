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SON DAKİKA | Gaziantep ve Kilis'i 'Süper hücre' vurdu! Korkutan manzara: Meteoroloji'den 11 ile sarı ve turuncu uyarı
Giriş Tarihi: 18.03.2023 11:34
Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
11:44
SON DAKİKA | Gaziantep ve Kilis'i 'Süper hücre' vurdu! Korkutan manzara: Meteoroloji'den 11 ile sarı ve turuncu uyarı
Son dakika haberi... Gaziantep ve Kilis'te dün akşam saatlerinde şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Ceviz büyüklüğünde dolunun yağdığı kentler beyaza bürünürken, bölgede süper hücre fırtınası yaşandığı belirtildi. O anlar kameralara da bu şekilde yansıdı. Hayatı olumsuz etkileyen fırtınanın ardından vatandaş süper hücre'nin de ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki 'süper hücre' nedir? Hafta sonu bölgede hava durumu nasıl olacak?