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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Gaziantep ve Kilis'i 'Süper hücre' vurdu! Korkutan manzara: Meteoroloji'den 11 ile sarı ve turuncu uyarı
Giriş Tarihi: 18.03.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 11:44

SON DAKİKA | Gaziantep ve Kilis'i 'Süper hücre' vurdu! Korkutan manzara: Meteoroloji'den 11 ile sarı ve turuncu uyarı

Son dakika haberi... Gaziantep ve Kilis'te dün akşam saatlerinde şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Ceviz büyüklüğünde dolunun yağdığı kentler beyaza bürünürken, bölgede süper hücre fırtınası yaşandığı belirtildi. O anlar kameralara da bu şekilde yansıdı. Hayatı olumsuz etkileyen fırtınanın ardından vatandaş süper hücre'nin de ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki 'süper hücre' nedir? Hafta sonu bölgede hava durumu nasıl olacak?

SON DAKİKA | Gaziantep ve Kilis’i ’Süper hücre’ vurdu! Korkutan manzara: Meteoroloji’den 11 ile sarı ve turuncu uyarı

Adıyaman ve Şanlıurfa'nın ardından şiddetli yağışlar Kilis ve Gaziantep'te etkili oldu. Şiddetli yağmur ve dolunun etkili olduğu kentlerde cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kilis ve Gaziantep'te süper hücre fırtınası yaşandığı belirtilirken, gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak, görenlere ''Gök delindi'' yorumlarına neden oldu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 11 il için sarı ve turuncu uyarıda bulundu.

SON DAKİKA | Gaziantep ve Kilis’i ’Süper hücre’ vurdu! Korkutan manzara: Meteoroloji’den 11 ile sarı ve turuncu uyarı

YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kilis'te akşam saatlerinde gök gürültüsü eşliğinde şiddetli yağış başladı. Çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı şehirde sağanak yağış zaman zaman ise doluya dönüştü. Yollar dolu yağışı nedeniyle beyaza dönerken, araçlar seyir etmekte zorlandı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yolları su basarken, çok sayıda araç yolda kaldı.

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SON DAKİKA | Gaziantep ve Kilis’i ’Süper hücre’ vurdu! Korkutan manzara: Meteoroloji’den 11 ile sarı ve turuncu uyarı

"GÖK DELİNDİ"

Çok sayıda kazaya da neden olan ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağışın ürperten görüntüleri cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Gök gürültüsü ve şimşekler eşliğinde yağan sağanak, görenlere ''Gök delindi'' yorumlarına neden oldu.

SON DAKİKA | Gaziantep ve Kilis’i ’Süper hücre’ vurdu! Korkutan manzara: Meteoroloji’den 11 ile sarı ve turuncu uyarı

ÇOK SAYIDA ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Gaziantep ve ilçelerinde gece saatlerinde geceyi aydınlatan şimşekler ve gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağış başladı. Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kent beyaza büründü. Dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda araç arıza yaparken, kayganlaşan yollarda trafik kazaları da meydana geldi.

SON DAKİKA | Gaziantep ve Kilis’i ’Süper hücre’ vurdu! Korkutan manzara: Meteoroloji’den 11 ile sarı ve turuncu uyarı

Hazırlıksız yakalanan yayalar doludan saçak altlarına sığınarak kaçarken, yağışta ıslanmaktan kurtulamadı. Dolu nedeniyle seyir ve park halindeki çok sayıda aracın hasar gördüğü öğrenilirken, kimileri ise araçlarının üzerini branda ile örterek dolunun vereceği hasardan korumaya çalıştı.

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