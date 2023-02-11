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Haberler Yaşam Son Dakika Gaziantep'te deprem! Çevre illerde de hissedildi! 11 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 11.02.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 11:07

Son Dakika Gaziantep'te deprem! Çevre illerde de hissedildi! 11 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssüne yakın illerimizde de hissedilen depremin ardından son dakika Gaziantep deprem olayına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İşte son dakika Gaziantep depreminin tüm detayları...

Son Dakika Gaziantep’te deprem! Çevre illerde de hissedildi! 11 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Gaziantep Nurdağı ilçesinde saat 10:55'te 4.5 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

Son Dakika Gaziantep’te deprem! Çevre illerde de hissedildi! 11 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA – GAZİANTEP'TE DEPREM!

Son dakika Gaziantep deprem olayına ilişkin tüm bilgi ve detaylar şöyle;

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Son Dakika Gaziantep’te deprem! Çevre illerde de hissedildi! 11 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

GAZİANTEP'TE 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 10.55'te 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

#DEPREM IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)

11.02.2023

10:55:42 TSİ

Büyüklük: 4.5

Derinlik: 6.5 km

Son Dakika Gaziantep’te deprem! Çevre illerde de hissedildi! 11 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Gaziantep’te deprem! Çevre illerde de hissedildi! 11 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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