Son Dakika Haber | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller değişti: İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Cumartesi sokağa çıkma yasağı uygulanacak!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili kabine toplantısı sonrası son dakika kararları açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan cumhurbaşkanlığı kabinesi, sokağa çıkma yasağı, restoranlar, kafeler ve diğer koronavirüs tedbirleri ile ilgili yeni kararlar aldı. Düşük, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli illeri barındıran koronavirüs risk haritası güncellendi. Son kararlara göre, hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak ve bu hafta Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya gibi büyükşehirler başta olmak üzere hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesine göre detaylar…