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  • Son dakika haber: Müge Anlı'nın canlı yayınında cinayet itirafı

Son dakika haber: 'nın canlı yayınında itirafı

'de televizyon ekranlarında bir çok başarıya imza atan 'nın programında bir kez daha korkunç gerçekler ortaya çıktı. Kayıp olayı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken 'in yaptığı itiraf tabiri caizse kan donduracak türden. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 12 yıl önce kaybolan Filiz Karadavut davasında itirafı geldi. Programın sunucusu Müge Anlı canlı yayında sıkıştırdı, abla Çiğdem Çakırer her şeyi itiraf etti.. İşte dehşete düşüren olay ve cinayet itirafı ile ilgili tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri.

Giriş Tarihi: 21.01.2019 18:47 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 18:49
Son dakika haber: Müge Anlı'nın canlı yayınında cinayet itirafı

canlı yayınında bir itirafı daha yaşandı. Son zamanlarda birçok olayı çözen Müge Anlı, yine başarılı bir programa imza attı.

Son dakika haber: Müge Anlı'nın canlı yayınında cinayet itirafı

12 yıl önce kaybolan kız kardeşi için anne Durna Karadavut, savcılığa ifade vermiş, damat Umut Çakırer de tutuklanmıştı. , kız kardeşinin hayatta olduğunu, eşinin ise suçsuz yere cezaevinde olduğunu iddia ediyordu.

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Son dakika haber: Müge Anlı'nın canlı yayınında cinayet itirafı

3 çocuk annesi , annesinin 12 yıl sonra ifade vermesini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

Son dakika haber: Müge Anlı'nın canlı yayınında cinayet itirafı

Anne Durna Karadavut ise damadını işaret eden şüpheleri, yıllar sonra açıklama sebebini kızı 'in baskılarından kaynaklandığını açıkladı.

Son dakika haber: Müge Anlı'nın canlı yayınında cinayet itirafı

Durna Karadavut, 'nın programına yıllar önce katılmak istediğini ve kızı tarafından engellendiğini söyledi.

Son dakika haber: Müge Anlı'nın canlı yayınında cinayet itirafı

Eşinin ısrarlı suçsuz olduğunu savunan Çiğdem Hanım'a savcılıkta yer alan tanık ifadelerini paylaştı.

Son dakika haber: Müge Anlı'nın canlı yayınında cinayet itirafı

, anne Durna Hanım verdiği ifadeyi yıllar önce savcılığa sunsaydı bugün hayatının farklı yönde şekillendirebileceğini söyledi.

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