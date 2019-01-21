Son dakika haber: Müge Anlı'nın canlı yayınında cinayet itirafı

Türkiye'de televizyon ekranlarında bir çok başarıya imza atan Müge Anlı'nın programında bir kez daha korkunç gerçekler ortaya çıktı. Kayıp Filiz Karadavut olayı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken Çiğdem Çakırer'in yaptığı itiraf tabiri caizse kan donduracak türden. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 12 yıl önce kaybolan Filiz Karadavut davasında cinayet itirafı geldi. Programın sunucusu Müge Anlı canlı yayında sıkıştırdı, abla Çiğdem Çakırer her şeyi itiraf etti.. İşte dehşete düşüren olay ve cinayet itirafı ile ilgili tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri.
Giriş Tarihi: 21.01.2019 18:47 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 18:49