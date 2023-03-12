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Haberler Yaşam Son Dakika Haberi | 12 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile açıkladı: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 12.03.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 09:45

Son Dakika Haberi | 12 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile açıkladı: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi verilerine göre dün geceden bu yana Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adana, Kayseri ve dolaylarında yeni depremler meydana geldi. Deprem bölgesinde yaşanan bu artçılar vatandaşları tedirgin ederken, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorularla araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak edilenlere yanıt verdi. 12 Mart tarihinde yaşanan depremlere sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 12 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son Dakika Haberi | 12 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile açıkladı: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından artçılar sürüyor. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere yurt genelinde sarsıntı hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuyla araştırma yapıyor. Bugün meydana gelen depremlerin merkez üssü ve şiddeti Kandilli ve AFAD tarafından açıklandı. İşte 12 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile yaşanan depremlere dair bilgiler…

Son Dakika Haberi | 12 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile açıkladı: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

ADANA'DA DEPREM!

AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
12.03.2023, 09:22:58 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.0 km

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Son Dakika Haberi | 12 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile açıkladı: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Haberi | 12 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile açıkladı: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Haberi | 12 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile açıkladı: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından ilk büyük artçı Gaziantep'te 6 ve üzerinde görüldü. Bir ayı geride bırakan yüzyılın felaketinde artçı sarsıntılar devam ediyor.

Uzmanlar artçıların yıllarca süreceğine dair uyarılarda bulundu. Bunun sebebi gerçekleşen depremlerin yüzeye yakınlığı. Yüzeye uzak olan depremlerde artçıların 10 gün süreyle sürmesi bekleniyor. Ancak asrın felaketi yerin 7 km altında gerçekleşerek artçı şokları da beraberinde getirdi.

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