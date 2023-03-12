Haberler Yaşam Son Dakika Haberi | 12 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile açıkladı: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 12.03.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 09:45

Son Dakika Haberi | 12 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile açıkladı: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi verilerine göre dün geceden bu yana Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adana, Kayseri ve dolaylarında yeni depremler meydana geldi. Deprem bölgesinde yaşanan bu artçılar vatandaşları tedirgin ederken, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde gibi sorularla araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak edilenlere yanıt verdi. 12 Mart tarihinde yaşanan depremlere sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 12 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi…