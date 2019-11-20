Son dakika haberi: 1.5 ayda 4 kedi vahşice öldürüldü! Kedi cinayetinde flaş gelişme!

Son dakika haberi: 1.5 ayda 4 vahşice kedisi öldürüldü! Kedi cinayetinde flaş gelişme!

'FARKINDA OLMADAN 4 KEDİMİN KATLEDİLMESİNE SEYİRCİ OLDUM'

Beslediği 5 kediden 4'ünü kaybeden Ayşegül Bahar, eski sevgilisinin kendisine yaşattığı şoku hala atlatamadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Farkında olmadan 4 kedimin katledilmesine seyirci oldum. Bunu anladığım anda da olaylara son verdim. İlk kedimin öldürülmesi... Bir gün ekmek almaya gittim. Geldiğimde kedi önümde öldü. 'Nasıl öldü' dedim. 'Kafasını duvarlara vurdu, nefes alamadı, suya soktum' dedi. Biraz inandım, inanamadım. Öyle bir telaşlı bir hali vardı ki; çok uğraşıyordu kediyi kurtarmak için. Onun üzerine ben ayrıldım. Ayrıldıktan sonra tekrardan, beni korkutmak amaçlı, ikinci kedimi, ben yokken eve gelip katlediyor. Kanını duvarlara, aynalara vesaire sürüyor. Beni korkutmak amaçlı.. Sürdüğü günün hemen akşamında tekrardan geliyor. Ne oldu falan diye. Baktım üstü başı kan içerisinde. 'Ne oldu' dedim, 'kavga ettim' dedi. İnanmadım tabii ki. Polisleri arattırmadı. Onu gönderdikten hemen sonra ben polislere başvurdum. Polisler de hayvan hırsızlığı deyip bunu hiç önemsemediler. 'Hayvan hırsızlığı, bir şey olmaz, 3 tane daha kediniz var' dediler. Hiç önemsemediler. Birkaç tane yardımsever polis arkadaş hariç diğerleri ilgilenmediler. Eğer ki ilgilenselerdi şu an benim kedilerim canlılardı" diye konuştu.