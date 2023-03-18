Son Dakika Haberi |18 Mart AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi ile açıklandı! Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde ölçüldü?

Son dakika deprem haberine göre ülkemizde ve çevre ülkelerde yaşanan depremler listesi güncellendi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan güncel deprem verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları yanıt buldu. 18 Mart son depremler listesi ışığında yaşanan en son depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve şiddeti gibi veriler netlik kazandı. Güncel verilere sabah.com.tr üzerinden ulaşarak yakınlarınızda meydana gelen depremlere dair bilgi edinebilirsiniz. İşte 18 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile en güncel veriler!