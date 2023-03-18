Son Dakika Haberi |18 Mart AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi ile açıklandı! Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde ölçüldü?

Son Dakika Deprem Haberi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde meydana gelen son depremlere ilişkin tabloyu yayınladı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve pek çok ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından vatandaşlar teyakkuza geçti. Depremden bu yana, asrın felaketinin yaşandığı afet bölgesi başta olmak üzere yurdun pek çok bölgesine sarsıntı yaşandı. Bu sarsıntıları hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika gelişmeleri ile 18 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi…