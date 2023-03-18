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Haberler Yaşam Son Dakika Haberi |18 Mart AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi ile açıklandı! Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde ölçüldü?
Giriş Tarihi: 18.03.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 09:07

Son Dakika Haberi |18 Mart AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi ile açıklandı! Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde ölçüldü?

Son dakika deprem haberine göre ülkemizde ve çevre ülkelerde yaşanan depremler listesi güncellendi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan güncel deprem verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları yanıt buldu. 18 Mart son depremler listesi ışığında yaşanan en son depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve şiddeti gibi veriler netlik kazandı. Güncel verilere sabah.com.tr üzerinden ulaşarak yakınlarınızda meydana gelen depremlere dair bilgi edinebilirsiniz. İşte 18 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile en güncel veriler!

Son Dakika Haberi |18 Mart AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi ile açıklandı! Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde ölçüldü?

Son Dakika Deprem Haberi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde meydana gelen son depremlere ilişkin tabloyu yayınladı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve pek çok ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından vatandaşlar teyakkuza geçti. Depremden bu yana, asrın felaketinin yaşandığı afet bölgesi başta olmak üzere yurdun pek çok bölgesine sarsıntı yaşandı. Bu sarsıntıları hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika gelişmeleri ile 18 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son Dakika Haberi |18 Mart AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi ile açıklandı! Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde ölçüldü?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ YAYINLANDI!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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Son Dakika Haberi |18 Mart AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi ile açıklandı! Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde ölçüldü?

SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-18
Saat:08:14:29 TSİ
Enlem:38.024 N
Boylam:36.454 E
Derinlik:7 km

Son Dakika Haberi |18 Mart AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi ile açıklandı! Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde ölçüldü?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ YAYINLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Haberi |18 Mart AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi ile açıklandı! Az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç şiddetinde ölçüldü?

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından ilk büyük artçı Gaziantep'te 6 ve üzerinde görüldü. Bir ayı geride bırakan yüzyılın felaketinde artçı sarsıntılar devam ediyor.

Uzmanlar artçıların yıllarca süreceğine dair uyarılarda bulundu. Bunun sebebi gerçekleşen depremlerin yüzeye yakınlığı. Yüzeye uzak olan depremlerde artçıların 10 gün süreyle sürmesi bekleniyor. Ancak asrın felaketi yerin 7 km altında gerçekleşerek artçı şokları da beraberinde getirdi.

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