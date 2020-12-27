Son dakika haberi: 26 Aralık 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Günlük koronavirüs tablosu ile vaka sayısı son durum

Corona virüsü vaka ve ölü sayısı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Günlük koronavirüs tablosu her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Geçtiğimiz gün açıklanan verilerle birlikte hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini gösterirken hasta sayısı 3 bin 199, vaka sayısı ilse 17 bin 543 olarak kayıtlara geçti. Bugün akşam saatlerine doğru korona tablosu ile vaka sayısındaki son durum merak ediliyor. Peki 26 Aralık 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Günlük tablo ile Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı son durum ne? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…