Son dakika haberi: 26 Aralık 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Günlük koronavirüs tablosu ile vaka sayısı son durum

Türkiye coronavirüs vaka ve ölü sayısı ile ilgili son dakika haberleri merak ediliyor. Bakan Fahrettin Koca günlük tablo ile vatandaşları tedbirli olma ve mecbur olmadıkça evde kalma konusunda her fırsatta uyarmaya devam ediyor. Kış ayları içinde bulunduğumuz şu dönemde vaka sayısındaki artış hızı kontrol altına alınmaya çalışırken türkiye korona tablosu vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Peki 26 Aralık 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu ile Türkiye vaka sayısı son durum ne? Bakan Koca son dakika açıkladı!

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? 26 ARALIK 2020

Türkiye'de coronavirüs vaka ve ölü sayısı her gün günlük tablo ile beraber açıklanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son değerlendirmede '' Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı.'' ifadeleri yer aldı. Haberimizden, 26 Aralık 2020 Günlük koronavirüs tablosu ile vaka sayısı açıklandı...