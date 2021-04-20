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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ: Adnan Oktar’ın halaycı müridine şok rapor! Bunu beklemiyordu!
Giriş Tarihi: 20.04.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 12:45

: ’ın halaycı müridine şok rapor! Bunu beklemiyordu!

: davasında sağlık raporuyla tahliye edildikten sonra eğlence görüntüleri ortaya çıkan, 31 yıl hapis cezası alınca da yeniden tutuklanan Hüseyin Alpar Sayın hakkında adli tıp raporu hazırlandı. Raporda Sayın'ın "cezaevi şartlarında infazına devam edebileceği" kaydedildi. Adnan Oktar örgütünün mağduru olan bazı şikayetçiler ise daha önce Sayın'ın tahliye edilmesi yönünde rapor veren Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığın doktorlar hakkında soruşturma yürüttüğü öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları

FATİH ULAŞ
SON DAKİKA HABERİ: Adnan Oktar’ın halaycı müridine şok rapor! Bunu beklemiyordu!

: Silahlı Suç Örgütü davasında bir yıl tutuklu yargılandıktan sonra sağlık raporuyla tahliye edilen Hüseyin Alpar Sayın cezaevinden çıktıktan sonra, Boğaz manzaralı bir evde eğlence görüntüleriyle gündeme gelmişti.

SON DAKİKA HABERİ: Adnan Oktar’ın halaycı müridine şok rapor! Bunu beklemiyordu!

Davayı 11 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Sayın'a "çocuğun nitelikli cinsel istismarı "ve "suç örgütü üyeliğinden" 31 yıl 6 ay hapis cezası verip yeniden tutuklama kararı vermişti.

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SON DAKİKA HABERİ: Adnan Oktar’ın halaycı müridine şok rapor! Bunu beklemiyordu!

Bu kez Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Kurulu, Bandırma Cezaevinde kalan Sayın'ın "Mevcut hastalığı ile hayatını yalnız idame ettiremeyeceği" yönünde 10 Mart'ta rapor hazırlamıştı. Bu raporun ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Sayın'ın durumu netleşti.

SON DAKİKA HABERİ: Adnan Oktar’ın halaycı müridine şok rapor! Bunu beklemiyordu!

O DOKTORLARA SORUŞTURMA

Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu raporunda Sayın'ın "hayatını yalnız idame ettirebileceği; diyeti, tedavisi ve önerilen anılıklarla düzenli poliklinik kontrollerinin sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edebileceği" kaydedildi.

SON DAKİKA HABERİ: Adnan Oktar’ın halaycı müridine şok rapor! Bunu beklemiyordu!

örgütünün mağduru olan bazı şikayetçiler ise daha önce Sayın'ın tahliye edilmesi yönünde rapor veren Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığın doktorlar hakkında soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

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