SON DAKİKA HABERİ: Adnan Oktar’ın halaycı müridine şok rapor! Bunu beklemiyordu!

Son dakika haberi:Adnan Oktar davasında sağlık raporuyla tahliye edildikten sonra eğlence görüntüleri ortaya çıkan, 31 yıl hapis cezası alınca da yeniden tutuklanan Hüseyin Alpar Sayın hakkında adli tıp raporu hazırlandı. Raporda Sayın'ın "cezaevi şartlarında infazına devam edebileceği" kaydedildi. Adnan Oktar örgütünün mağduru olan bazı şikayetçiler ise daha önce Sayın'ın tahliye edilmesi yönünde rapor veren Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığın doktorlar hakkında soruşturma yürüttüğü öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları